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Gündem:Sabıka Kaydının Silinmesi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

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05/11/2018

Gündem:Sabıka Kaydının Silinmesi

 

Toplantının gündeminde, Birleştirilmiş Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 28 Eylül’deki toplantısında aldığı kararı gösteren cetvel, komitenin Ahmet Özkaramanlı’nın, İsmail Gürsoy’un, Kemal Çobanoğlu’nun başvuruları üzerine hazırladığı denetçi raporları yanında Avukat Nurettin Karagözlü ve Avukat Oktay Çınar’ın mahkum Hasan Nur adına özel af yasası yapılması hakkındaki dilekçe kararına DP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş’ın itirazına ilişkin raporu da görüşülecek

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