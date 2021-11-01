Gündoğdu: Ya hükümet ya da hemen erken seçim

Ulusal Birlik Partisi’nde yapılan kurultayda genel başkanlığa Faiz Sucuoğlu’nun seçilmesinin ardından Milletin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Gündoğdu yazılı bir açıklama yaptı.

Kurultay tartışmalarının artık son bulması gerektiği ifade edilen açıklamada, bir an evvel hükümet kurulması veya erken seçime gidilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklama şu şekilde:

“Ulusal Birlik Partisi’nin 22. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Faiz Sucuoğlu’nu kutlarken, iktidarın büyük ortağını bir an önce kurultay tartışmalarını geride bırakıp ülkenin sorunlarına odaklanmaya davet ediyoruz.

“Faiz Sucuoğlu ile kimyam uyuşmuyor. Onun olduğu hükümette asla olmam” diyen Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı da bu saatten sonra vatandaşın kimyasını daha fazla bozmamak için üzerine düşeni yapmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir an önce Anayasa’nın 88 ve 106’ncı maddeleri uyarınca görevlendirmeyi yapmalı. Sayın Sucuoğlu önderliğinde hükümet kurulamayacaksa, vakit kaybedilmeden bir an önce erken seçim tarihi belirlenmelidir.

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bugün milletin çığlığını duymayanlar, yarın seçim meydanlarında utanmadan milletin karşısına çıkamazlar.

Bu ülkede dar gelirli aylardır üst üste gelen zamlarla sofrasına bir lokma ekmeği nasıl götüreceğini düşünürken, ülkeyi yönetenler koltuk peşinde, makam mevki hırsıyla her türlü kirin pasın içine bulaştı.

Kendini öteki hissedenlerin sesi olan Milletin Partisi olarak bundan böyle iki elimiz yakanızdadır.

Tüyü bitmemiş yetim hakkını korumak vaadiyle oturduğunuz bakanlık koltuklarınızda, neopotizmi ilke edinen siyasetinize dur demek boynumuzun borcudur.

Borcu gırtlağına dayanan esnaf da, açlık sınırının altına çalışan asgari ücretli de, en küçüğünden en büyüğüne üreten, çalışan, tüm işletmeler de ülkeyi çaresiz bırakan iktidara öfkelidir.

Bu milletin artık dayanacak gücü kalmamıştır”.

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01/11/2021 11:09