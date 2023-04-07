Gündüz: Bizim yasımıza saygıyı, dirayeti görmek istiyoruz!

Mağusa İnisiyatifi, dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye’de oynanacak çeşitli turnuvalara Kuzey Kıbrıs’tan ekiplerin katılması yönündeki karara tepki göstererek, “Siz bizim çocuklarımızın, hocalarımızın, ailelerimizin cenazesinin üstünden iki ay geçmeden başka ekipleri, oynayamadıkları turnuvalara mı göndereceksiniz?” diye sordu.

Mağusa İnisiyatifi aktivisti Nurcan Gündüz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete haberine ilişkin farklı açıklamalar yapıldığı söylenerek, “Yapılan tüm açıklamalara rağmen, bu konunun görüşülüp konuşulduğu bilgimizdedir. Böyle bir şey yokmuş, konuşulmamış, gündeme alınmamış gibi yapmak hem samimi değildir hem de inandırıcı değildir” denildi.

Gündüz'ün açıklaması şöyle:

Mağusa’mızın canının yandığı, canlarımızı yitirdiğimiz büyük felaketten, depremden ve İsias cehenneminin hayatımıza girmesinden bu yana altmış gün geçti. İlk günden beri söylediğimiz şeylerden biri, bunun bir doğal afet, kader, mukadderat değil cinayet olduğudur. Zaman geçtikçe, gerçekler ortaya çıkıyor ve dediklerimiz doğrulanıyor. İkinci söylediğimiz şey de bunun hepimizin davası olduğudur! Gerçekten, #isiashepimizindavası dır, #isiasortakdavamız dır. Cümbezin şahit olduğu en büyük acılardan biri, bir toplumun el ele, gönül gönüle çocuklarını defnettiği, çocuklarına sarıldığı, kabristanın çiçek bahçesine döndüğü olağanüstü bir travma ve kırılma anı yaşıyoruz.Bizim için hayat da Mağusa da değişti. Bundan sonra hayattaki amacımız, bu cinayetin faillerinin hakettikleri cezayı almasını sağlamaktır.Biz onları fiziksel olarak yitirmiş olsak da hala üstlerine titremeye, en çok onları önemsemeye devam ediyoruz!

Derken, dün akşam saatlerinde gördük ki, Türkiye’de oynanacak çeşitli turnuvalara Kuzey Kıbrıs’tan ekipler katılacaklar, Resmî Gazete öyle söylüyor! Soruşturdukça öğrendik ki turnuvalar bizim çocuklarımızın bu cinayete kurban gittikleri için, öldükleri için oynayamadıkları turnuvalar. Milli Eğitim Bakanlığımız bu turnuvalarda KKTC’den de temsiliyet olması için çalışmalar yapmış, sonuç Resmî Gazete’de yayınlanmış. Şu an bir belirsizlik var, tabiri caiz ise her kafadan bir ses çıkıyor yine. Ama görünen o ki turnuvalara katılma konusu gündemde. Yapılan tüm açıklamalara rağmen, bu konunun görüşülüp konuşulduğu bilgimizdedir. Böyle bir şey yokmuş, konuşulmamış, gündeme alınmamış gibi yapmak hem samimi değildir hem de inandırıcı değildir.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na soruyoruz!

Siz bizim çocuklarımızın, hocalarımızın, ailelerimizin cenazesinin üstünden iki ay geçmeden başka ekipleri oynayamadıkları turnuvalara mı göndereceksiniz? Bu kadar basit, “ateş sadece düştüğü yeri yakar” deyip geçecek misiniz? Ailelerin çocukları için, onların anısı için gösterdikleri çabayı, yaşadıkları acıyı görmüyor musunuz? Sizin “her zaman yanınızdayız!” dediğiniz samimi desteğiniz bu mu?

Türkiye’den bir davet geldiğinde, “ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRDÜLER, CANIMIZDAN CAN GİTTİ, BİZ TOPLUM OLARAK YAS TUTUYORUZ, #isiashepimizindavası, GELMEYECEĞİZ, OYNAYAMADIKLARI TURNUVALARDA DİĞER TAKIMLARIMIZLA DA TEMSİL EDİLMEYECEĞİZ.” demek yok muydu? Size kim ne söylerse söylesin Bakanlık olarak bir İRADE ortaya koymanızı beklerken büyük bir hata mı yapıyoruz?

Böyle bir temsiliyetin düşüncesi bile, takımlarımızın hem burada şampiyon olmak için gösterdikleri büyük emeklere, hem anılarına saygısızlıktır! İradenizi, vicdanınızı, kayıplarımızın anısına saygıyı, bizim yasımıza saygıyı, dirayeti görmek istiyoruz!

Sizin, “her zaman yanımızda” olmanız, desteğiniz, saygınız buysa net olarak söyleyelim, İSTEMİYORUZ. Melekler Takımı adına yapılacak her türlü etkinliğe can atarak katılacağınızı ve orada bizim gözümüze bakacağınızı hatırlatır, sizi bütün Mağusa adına bu yanlış karardan derhal dönmeye, kayıplarımızın yaslı ailelerinden ve Mağusa halkından derhal özür dilemeye çağırırız!

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07/04/2023 15:40