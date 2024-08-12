Gündüz ile Özbek ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

ads ads ads ads
12/08/2024

ads
Gündüz ile Özbek ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava, 10 Eylül 2024’e ertelendi.

- Avukatlar

Mahkemede söz alan sanık  Serdal Gündüz’nün avukatı Doğa Zeki, toplamda 12 dava olduğunu ancak kendilerine sadece iki davanın geldiğini söyledi.

Zeki, tüm davaların gelmesi gerektiğini ifade etti.

Sanık Berke Özbek'nin avukatı Hasan Yücelen ise meselede tek bir dosyanın olduğunu belirterek meselenin Berke Özbek’nin şahsi hesabına gelen paralar olduğunu ifade etti.

- Sanıklar aleyhine hangi suçlamalar bulunuyor?

Sanıklar aleyhinde “sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Toplam sekiz tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında, sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

12/08/2024 11:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Serdal Gündüz
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.