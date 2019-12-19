Gündüz: Özelleştirmelerden korkulmamalı

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, özelleştirmelerden korkulmaması gerektiğini vurguladı.

Gündüz, “ “Özelleştirme yapılır ama siz devlet olarak denetleme mekanizması olacaksınız. Kuralları siz koyacaksınız” ifadelerine yer verdi ve mevcut durumda Mağusa limanının şu anda zaten özel olduğunu dile getirdi.

TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programında Ferda Ekinci’nin bu seferki konuğu, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz oldu. Limanlardan seçim ve halk oylaması yasasına kadar önemli açıklamalarda bulunan Gündüz, emeklilik yaşı ve ülkeye gelen İHA ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“KURALLARI SİZ KOYACAKSINIZ”

Menteş Gündüz Mağusa Limanının mevcut durumunu değerlendirerek, Gazimağusa Milletvekillerinin, Mağusa limanının konvansiyon liman olarak kalmasını, yapılacaksa başka bir limanın kalecik tarafına yapılmasında bir sıkıntısı olmadığı algısının var olduğuna dikkat çekti. Kendisinin de aynı görüşte olduğunu dile getiren Gündüz, tekerlek üstü yüklerin oradan kalkıp, yük limanının Kalecik tarafına yapabileceğini söyledi. Gündüz, özelleştirmeler ile ilgili de konuşarak “Özelleştirmeden korkulmaması gerekir” dedi ve ekledi; “Bugün TC özelleştikten sonra iyi yerlere geldi. Mağusa Limanı zaten özel. Liman işçileri, kamyon tırlar, vinçler özel, bize ne kaldı, kılavuzluk, römorkaj ve denetim. Bu özelleştirme yaparken maddeler de önemli. İçindekileri de koruyacaksınız. Uluslararası denizciliğin kabul ettiği yasaları Meclisten onaylıyoruz. Sonra uygulanmaya başlanıyor. Özelleştirme yapılır, siz denetleme mekanizması olacaksınız. Kuralları siz koyacaksınız.”

“SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİ”

Gündüz’ün bir başka değerlendirmesi seçim sistemi ile ilgili oldu. Seçim sisteminin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Gündüz, “Aday olacaklar için de vatandaş için de çok zor. Aday olacaklar tüm adayı gezmek zorundalar. Vatandaş sandığa gidiyor, karma oy kullanacak, her ilçenin yarısı kadar olacak, bir denklem içine giriyor. Halkın iradesi tam olarak yansımıyor. İkinci kısmı da var, bu işi yapan kişiler. Gece 12’den sonra yanlışlıklar oluyor. Adaylar da, çalışanlar da, vatandaş da tedirgin oluyor. Burada düşünülen karmanın kalkması. Sadece mühür olur, ya da mühür artık partinizin en az yarısı kadar tiklersiniz. Bir başka görüş de 3 bölgeye ayrılması. Komitede şekillenip ortaya çıkması gereken bir konu” şeklinde konuştu.

“MAĞUSALI VEKİLLERE SESLENİYORUM…”

Emeklilik yaşı ile ilgili de önemli değerlendirmeler yapan Gündüz, mahkemelerde yargıçların 60, başsavcıların 65 yaşında emekliliği olduğunu hatırlayarak, “Bunun 65’e 70 olması düşünülmesi gerekir” dedi ve ekledi; “ Bu yaşta emekli olmak demek, birini bulamadıklarında yine sizden iki katına hizmet alacaklar. Amerika’da sağlık raporunuz olumsuz gelene kadar yargıçlık yapabiliyorlar. Liman işçileri ilk başta 1976 yılına dayalı 286 kişiyle başladılar. 5 kişi kalmışlardı, 4’ü emekli oldu, aralık sonu 1’i de emekli oluyor. Yasaya göre talep ettik bu yasa gündeme geldiğinde emeklilik yaşları 65. Ancak meclise 1 buçuk yıl sonra geldiği için hesaplanamadı. O dönemde 65 yaşına gelen kişiler için sıkıntı olmayacaktı ama 66 buçuk oldular şimdi. Bu göz ardı edildi. Biz bunu fark ettik, zaten de limanların özelleştirilmesi gündemde. Doğru olan da budur. Özelleştirme yapılana kadar 68 olmasını söyledik. Muhalefet de ilk 67 dediniz diye eleştirdi, biz de gerekçeleri anlattık. Ondan dolayı red verdiler. Hiç kimse çalışamıyor. Bu 5 kişinin yürüttüğü, 4’nün emekli olduğu, bunlara bağlı olarak 170 kişinin çalıştığı bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanlığından geri geldi. Geçici madde ile tadil edip hazırladım. Bunu devreye koymazsak, Mağusalı Milletvekillerine sesleniyorum, Mağusamıza sahip çıkalım diyorlar, benim sahip çıktığım kadar sahip çıksınlar, bu yasaya karşı çıkmasınlar. Çünkü bu işlemler durursa Mağusa Limanı duracak. Zaten yetersiz kılavuz kaptan var, bir de liman işçileri ile yürütülen bu işler de durursa kaos yaşanacağını söylüyorum. Geçici madde ile tadil edip bütçeden sonra hayata geçirmek, kazanacağımız sürede bu özelleştirme sürecine girmek, ama bu sürece girerken orada çalışan 170 kişinin haklarına halel gelmeden hareket etmek için yola çıktık”

“DOĞRU BİR ADIM”

İnsansız Hava Aracının ülkeye gelmesini ve konuşlanmasını da değerlendiren Gündüz, bu adımın doğru olduğunu söyledi. Gündüz, “Bugün dünya böyle yönetiliyor” diyerek, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere dikkat çekti. “Bütün ülkelerin gösterdiği siyasi güç değil mi?” sorusunu soran Gündüz sözlerini şu şekilde tamamladı: “Savaş çığırtkanlığı yapmıyorum. Gelinen noktada herkes bir birini denetliyor. Güney Kıbrıs’ta alınan İHA-SİHA var kimse eleştirmiyor da, KKTC’ye geldi mi eleştiriyor? Biz aldığımızda bizim içimizdekiler bas bas bağırıyor, Güney Kıbrıs’a sessiz kalıyorlar. Güney Kıbrıs silahlanmayız diyorlar, silahlanmalarına bir bakın. Şu anda tuttuğumuz telefonlar İHA-SİHA değil mi? Bizim her şeyimizi takip ediyorlar. Bunların gelmesi KKTC’nin Doğu Akdeniz’de gelişen durumlar karşısında alınan tedbirlerdir.”

19/12/2019 11:25