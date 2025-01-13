Gündüz: Savcılık biliyor ama üzerine gitmiyor…

Bahadır AYNA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne getirilen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz dikkat çeken iddialarda bulundu.

Çıkarıldığı birçok mahkemede kendisinin kurban yapıldığına dikkat çeken Gündüz, bugün “Sahre diplomalar sayesinde birçok kişinin vatandaş yapıldığını” iddia etti.

“Taner ve Işıktaş’ta işin içinde…”

Günüdüz, KSTBÜ’nün Rektörü Prof. Dr. İ. Levent Taner ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş’ın birçok kişiye sahte diploma verdiğini, bu sayede de istediği kişilere İçişleri Bakanlığı üzerinden vatandaşlık verdirdiklerini ifade etti.

Serdal Gündüz, Serdal Işıktaş vatandaş olmayı başardığını eklerken Prof. Dr. İ. Levent Taner’in de vatandaş olmak için girişimde bulunduğunu söyledi.

Gündüz’ün en dikkat çekici iddiası ise savcılığın her şeyi bildiğini fakat süreci uzattığını söylemesiydi.

Sahte diploma olaylarında birçok kamu görevlisine sahte diploma verildiği, siyasilerin isminin geçtiği iddiasında bulunan Gündüz, “Savcılık bu işin üzerine gitmekten çekiniyor” dedi.