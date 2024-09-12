Gündüz ve Shakerifard 130 davadan itham edildi!

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan soruşturma kapsamında üniversitenin küçük hissedarı Serdal Gündüz ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard bugün ilk tahkikat (PI) duruşması kapsamında Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkartıldı.

“Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları ile yargılanan Gündüz ve Shakerifard’ın aleyhine 130 dava getirildi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 17 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.