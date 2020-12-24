Gündüz: Yüz yüze eğitim isabetli ve yerinde bir karar

Yükseköğrenimde Şubattan itibaren yüz yüze eğitime geçme düşüncesi Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Serdal Gündüz tarafından memnuniyetle karşılandı

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24/12/2020
HK

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Gündüz: Yüz yüze eğitim isabetli ve yerinde bir karar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, 2021 Şubat itibarıyla yükseköğrenimde ikinci dönemin yüz yüze yapılmasında bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğinin oluştuğu, konunun daha sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce ele alınacağı konusunda yaptığı açıklama Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Serdal Gündüz tarafından memnuniyetle karşılandı.

Genel Sekreter Serdal Gündüz, yükseköğrenimde Şubat'tan itibaren ikinci dönem yüz yüze eğitim verilmesinin isabetli ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.

24/12/2020 16:29
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TAGS: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
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