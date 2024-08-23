Gündüzler: Emlak piyasası krizde

KKTC’de inşaat sektöründe yaşanan son gelişmeler, ülkenin ekonomik yapısını etkilemeye başladı. İskele’de faaliyet gösteren Afik Grup, 700’den fazla çalışanını işten çıkarmak için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bu durum, inşaat sektöründe başlayan krizin genişleyerek ekonomik bir krize dönüştüğünü gösteriyor.

Krizin ana nedenlerinden biri yabancılara taşınmaz mal edinimi konusunda yapılan yasa değişikliği. Bu düzenleme, yabancı yatırımcıların KKTC’de mülk edinme sürecini zorlaştırırken yatırımcıların önünü kesti.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde faaliyet gösteren "Çevre Hareketi" isimli bir grup, KKTC’deki inşaat şirketlerini ve sahiplerini hedef alarak, bu şirketlerin “Rum mallarını gasp ettiği” iddiasını ortaya attı. Bu iddialar, şirket isimlerinin tek tek yayımlanmasıyla daha da ciddiyet kazandı. Grup, bu şirketlere karşı hukuki adımlar atılması için çağrıda bulundu.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise bu durumun daha da tehlikeli bir hal almasından endişe ettiğini açıkça dile getirdi. Tutuklamaların Kıbrıslı Türklere dönmesi halinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Gürcafer’e göre, böyle bir durum, bölgede ciddi bir krize hatta savaş sebebine dönüşebilir.

Bu gelişmeler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Temmuz ayında yaptığı açıklamayı da doğrular nitelikte. Hristodulidis, KKTC’deki Rum mallarını “gasp edenlerin” cezalandırılması için her türlü adımı atacağını belirtmişti.

Şu anda KKTC’deki yabancı yatırımcılar panik içinde ellerindeki malları satmaya çalışıyor. Yatırımcılar, mevcut durumun daha da kötüleşmesinden korkarak varlıklarını hızla elden çıkarmanın yollarını arıyorlar. Bunun sonucunda da emlak piyasasında fiyatlar düşüşe başladı.

Gelişmeler, yalnızca inşaat sektörünü değil, KKTC’nin genel ekonomik istikrarını da tehdit ediyor. İnşaat sektörü, ülkedeki en büyük istihdam kaynaklarından biri ve bu sektörde yaşanan her kriz, zincirleme olarak diğer sektörlere de yansıyor. Yabancı sermayenin çekilmesi, işsizlik oranlarının artması ve ekonomik daralmanın daha da derinleşmesi riski, ülke yönetimini acil önlemler almaya zorluyor.

KKTC’deki bu ekonomik krizin nasıl çözüleceği ve yabancı yatırımcıların güveninin nasıl yeniden kazanılacağı, önümüzdeki dönemde ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.