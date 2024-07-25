Gündüzler: Erdoğan’ın sözleri, Kıbrıs meselesine yeni bir perspektif kazandırıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Federalizme dayanan tekliflere artık karnımız tok; hedefimiz KKTC’nin tanınırlığını artırmak" açıklaması, Kıbrıs meselesinde yeni bir dönemin işaret fişeği niteliğinde. Bu açıklama, hem Türkiye’nin hem de KKTC'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alma kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Federalizm Modelinin Tükenmişliği

Yıllardır süren müzakerelerde federalizm modeli üzerinden yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması, bu modelin artık bir çıkmaz sokak olduğunun en açık göstergesi. Kıbrıs sorununun çözümünde federalizm dayatmasının sürdürülemez olduğu aşikâr. İki toplumlu, iki kesimli federasyon formülü, Rum tarafının uzlaşmaz tavırları ve talepleri yüzünden her defasında akamete uğradı. Rum yönetimi, adil ve kalıcı bir barış yerine, Kıbrıslı Türkleri siyasi ve ekonomik olarak zayıflatma stratejisini benimsedi. Bu bağlamda, Erdoğan’ın açıklaması, gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm arayışında önemli bir dönemeç.

KKTC’nin Tanınması: Adil ve Kalıcı Çözümün Anahtarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması, adadaki gerçeklerin uluslararası camia tarafından kabul edilmesi anlamına gelir. KKTC’nin tanınması, Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk nezdinde de haklarının teslim edilmesi anlamını taşır. KKTC, yıllardır ambargolar ve izolasyon politikaları altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu izolasyonun kırılması, sadece KKTC halkının refahını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki güç dengelerinin de yeniden şekillenmesini sağlayacak.

Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası toplum, Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir barış istiyorsa, öncelikle Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarını tanımalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması, adada iki eşit toplumun varlığının kabul edilmesi demek, bu tanınma, sadece Kıbrıs Türklerinin değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumlarının da huzur ve güven içinde yaşamalarını temin edecek. İki devletli çözüm modeli, mevcut statükoyu değiştirecek ve barışın önündeki engelleri ortadan kaldıracak.

Türkiye’nin Kararlılığı

Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklı davasında her zaman yanlarında olduğunu defaatle gösteriyor. Erdoğan’ın açıklaması, Türkiye’nin bu kararlılığının bir tezahürüdür. Türkiye, KKTC’nin tanınması ve uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için siyasi, ekonomik ve diplomatik her türlü desteği vermeye devam edecek. Bu kararlılık, sadece Türkiye ve KKTC’nin değil, bölgedeki barış ve istikrarın da teminatıdır.

Erdoğan’ın sözleri, Kıbrıs meselesine yeni bir perspektif kazandırıyor. Federalizm modelinin tıkanmışlığı karşısında, KKTC’nin tanınması yolundaki adımlar, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için en makul ve gerçekçi çözüm yoludur. Uluslararası toplumun bu gerçeği görmesi ve KKTC’nin tanınması için gerekli adımları atması, barış ve istikrar adına tarihi bir zorunluluktur.