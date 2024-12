Gündüzler: Her hafta bir can, yollar mı karanlık, devlet mi beceriksiz?

Dün akşam bir kişi daha trafikte can verdi. Bu, yılın 50. haftasında kaydedilen 50. ölüm oldu. Her hafta bir can bu yollarda ölüyor.

Geçtiğimiz ayın başında Zürih’e gittim ve oradan Fransa’nın bir şehri olan Mulhouse’a geçtim. Mulhouse’ta dört gün kaldım. Zürih’ten ve Strazburg’dan Mulhouse’a gece araba sürerek gittim. Bu yolculukta otobanları dikkatle inceledim: Karanlıktı, ancak bu karanlık yollarda çarpıcı bir şekilde güvenli hissediyordum. Sadece yol ayrımlarında aydınlatma mevcuttu, ama bu yeterliydi. Hız limiti ise 130 km. Avrupa’nın göbeğinde, bu karanlık otobanların neden güvenli hissettirdiğini sorguladım.

İşaretlemeler net, yollar bakımlı ve trafik akışı düzenliydi. Her şey yerli yerindeydi. Bir yandan da şunu düşünmeden edemedim: “Avrupa’nın merkezinde, 130 km/s hızla karanlık bir yolda ilerliyorsunuz ama güvenli hissediyorsunuz. Bu sistem bizde olsaydı, herhalde her hafta değil her gün birileri ölürdü”

Sorun sadece yolların aydınlatılmasıyla ilgili değil. Gece yaşanan ölümcül kazaların istatistiklerine baktığımızda, çoğunun sebebinin sürücü hatalarından kaynaklandığını görüyoruz: Aşırı hız, dikkatsizlik, yorgunluk ya da alkol etkisi. Yani, yolları ne kadar aydınlatırsak aydınlatalım, bilinçsiz sürücülerin neden olduğu kazaları tamamen engellemek mümkün değil.

Yol güvenliği konusundaki bu tartışma, daha büyük bir gerçeğin sadece bir parçası. Evet, yolları aydınlatmak önemlidir, ama bu yeterli mi? İnsan hatalarını önlemek için ne yapılıyor? Trafik eğitimleri ne kadar etkili? Denetim sistemleri yeterli mi?

KKTC’deki yol koşullarını düşünüyorum. Bir yandan yollarımızın fiziksel durumu, diğer yandan sürücülerin bilinçsiz davranışları nedeniyle yaşanan kazaların boyutları korkutucu. Bu nedenle, tartışmanın merkezinde sadece yolların aydınlatılması olmamalı

Soru şu: Daha güvenli yollar mı inşa etmeli, yoksa daha bilinçli sürücüler mi yetiştirmeliyiz? Cevap basit. Hem altyapıyı geliştirmeli, hem de insan faktörünü ön planda tutmalıyız. Teknolojiden faydalanarak, daha etkili trafik denetimleri ve daha bilinçlendirici eğitim kampanyaları yürütülmeli.

Ancak bu şekilde, ölümcül kazaları gerçekten azaltabiliriz.