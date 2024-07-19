Gündüzler: Kıbrıs bir daha eskisi gibi olmadı...

Bundan 50 yıl önce, bir 20 Temmuz sabahı, hava sıcaktı ama gök gürlüyordu. Kıbrıslı Türkler gökyüzüne baktıklarında anlamışlardı; bekledikleri an gelmişti. Türk jetleri, kulakları sağır eden sesleriyle Kıbrıs’ın üzerinde uçuyor, Rum zulmüne son vermek için harekete geçmişti. Gökyüzünden yağmur yerine paraşütçü komandolar yağıyordu. Ayşe tatile çıkmıştı. Kıbrıs, o andan itibaren bir daha eskisi gibi olmayacaktı.

Annem henüz 16 yaşında genç bir kızdı. Güney’deki köyü Gandu’da annesi ile birlikte hayvanlara su vermek için yola çıkmıştı. Hayatı tamamen değişmek üzereydi. Nereden bilebilirdi ki o sabah kapısından çıktığı evine bir daha geri dönemeyecekti. İçinde bir korku vardı. Çok geçmeden Makineli tüfek sesleri uzaktan bir uğultu gibi gelmeye başlamıştı. Geri dönüş yoktu artık. O gün huzur içinde yaşadıkları köylerini terk etmek zorunda kaldılar. 6 ay İngiliz üslerinde çadırda sefalet içinde yaşadılar. 17 gün İskenderun’da yaşadıktan sonra Kuzey’deki yeni evlerine yerleştirildiler. Hayatı bir daha eskisi gibi olmadı.

Babam 21 yaşında genç bir delikanlıydı. Elinde tek namlulu av tüfeği Gaziveren’de siperdeydi. Nereden bilebilirdi ki o gün olacakları. Siperde mücahit arkadaşlarıyla birlikte ellerinde son kalan mermilerle ne kadar dayanabileceklerini düşünüyorlardı. Köyün etrafı sarılmıştı, makineli tüfek sesinden kafalarını kaldıramıyorlardı. Çatışma sabaha kadar sürdü. Düşman tüm gücüyle karşılarındaydı. Av tüfeğiyle direnemeyeceklerini anlayınca teslim olmak zorunda kaldılar. Köyün gençleri ve babam o gün esir alındı. 100 gün Limasol’da esir kampında dayak yedi işkence gördü. Beton zeminde uyudu. Esir kampında zeytin çekirdeklerinden yaptığı tespih çocukluğumda en çok sevdiğim oyuncağımdı. Hayatı bir daha eskisi gibi olmadı.

Bu yaşanmışlıklar, yalnızca bizim ailemizin değil, birçok Kıbrıslı ailenin ortak hikayesi. O günlerin acıları, fedakarlıkları ve kahramanlıkları, bugünün Kıbrıs'ında barış ve huzurun temellerini attı. Geçmişin zorlukları, bugünün umut dolu yarınlarına ışık tuttu. 20 Temmuz 1974'te başlayan bu süreç, Kıbrıslı Türklerin özgürlüğü ve güvenliği için dönüm noktası oldu. Unutulmamalıdır ki, o günlerde yaşananlar, sadece tarihe kazınmış anılar değil, aynı zamanda geleceğe taşınacak derslerdir. Kıbrıs, o günlerde yaşananları asla unutmamalı ve barış içinde bir geleceği inşa etmek için bu hatıraları birer rehber olarak kullanmalı.