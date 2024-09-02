Gündüzler: Kıbrıs'taki barış ve çözüm sürecinde her iki tarafın da hassasiyetleri dikkate alınmalı

Netflix’te 20 Eylül’de yayınlanacak olan “Famagusta” isimli dizi, henüz gösterime girmeden büyük tartışmalara yol açtı. Dizinin Kıbrıs tarihine dair sunduğu bakış açısı, özellikle Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de tepkilere neden olurken, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ise yapımı savunuyor. Bu durum, Kıbrıs meselesinin hala ne kadar hassas bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Dizi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan esinlenerek kurgulanmış bir hikâyeyi merkezine alıyor. Savaş sırasında 3 aylık bebeklerini kaybeden bir çiftin, 50 yıl sonra hala çocuklarını bulmaya çalışmalarını anlatıyor. Ancak bu kurgu, tarihi olayların tek taraflı bir bakış açısıyla ele alındığı ve gerçeklerin çarpıtıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin gerçekleri yansıtmadığını ve dünyayı yanıltmaya yönelik bir propaganda aracı olduğunu dile getiriyor. Tatar, böylesi bir yapımın taraflı bir görüş açısıyla uluslararası bir dijital platformda yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Hatta, Kıbrıs Türk tarafının kendi hikayesini anlatmak için farklı projeler geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Benzer şekilde, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre de dizinin amacını sorguluyor ve harekâtın adaya barış getirdiğini hatırlatıyor. Töre, “Bu film platformu dizi yapmak istiyorsa, Kıbrıslı Türklerin direnişine baksın ve Gazze'ye gitsin.” sözleriyle, dizinin tek taraflı bir perspektifle ele alınmasını eleştiriyor.

Türkiye cephesinden de benzer tepkiler yükseliyor. TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, dizinin tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini ve Rum tezleri üzerinden Kıbrıs Barış Harekâtı’nı çarpıttığını ifade ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise dizinin, Türk askerini hedef alan bir propaganda aracı olarak kullanıldığını belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da, dizinin kara propaganda yaptığını ve Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini dile getiriyor.

Bu tepkilerin yanı sıra, Rum ve Yunan liderleri diziyi savunuyor. Rum Lider Hristodoulidis, dizinin Kıbrıs sorununun çözümüne dair önemli mesajlar verdiğini iddia ederken, Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye’yi “işgalci” olarak nitelendiriyor ve dizinin tarihe dair gerçekleri yansıttığını savunuyor.

Bu tartışmalar, Kıbrıs sorununun ne kadar hassas bir konu olduğunu bir kez daha gösteriyor. Dizi henüz izleyiciyle buluşmadan bu kadar yoğun bir tartışma yaratmışken, yayınlandıktan sonra daha büyük bir yankı uyandırması muhtemel görünüyor. Ancak, gerçeklerin çarpıtılmaması ve olayların tarafsız bir şekilde ele alınması, her iki toplumun da barış içinde bir arada yaşayabilmesi için son derece önemli. Kıbrıs meselesi, sadece bir dizi konusu değil; bu topraklarda yaşayan insanlar için hayatlarının bir parçası ve bu nedenle doğru ve adil bir şekilde ele alınmayı hak ediyor.

Görülüyor ki, “Famagusta” dizisi sadece bir televizyon yapımı olarak kalmayacak, aynı zamanda Kıbrıs’taki mevcut siyasi gerilimleri de yeniden alevlendirecek. Bu bağlamda, tarihi olayların tek taraflı bir bakış açısıyla ele alınmasının toplumlar arasındaki gerginliği daha da artıracağı göz ardı edilmemeli. Kıbrıs'taki barış ve çözüm süreci, her iki tarafın da hassasiyetlerinin dikkate alınmasıyla ilerleyebilir. Aksi takdirde, bu tür yapımların etkisi, çatışmaların derinleşmesine ve çözüm umutlarının daha da zayıflamasına neden olabilir.