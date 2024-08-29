Gündüzler: O işçilerin yaşam koşulları bir an önce iyileştirilmeli

Kuzey Kıbrıs'ta günlerdir toplumun vicdanını yaralayan bir mesele var: Göçmen işçilerin insanlık dışı konaklama koşulları. Bu durum sadece “kültür meselesi” olarak adlandırılamaz. Ortada çok ciddi bir insan hakları ihlali var.

Kuzey Kıbrıs, inşaat, turizm ve tarım sektörlerinde ciddi sayıda yabancı işçi istihdam ediliyor. Bu işçilerin ülkeye getirilmesine aracılık eden “danışmanlık” şirketleri ayrı bir yazının konusu olacak.

Ülkeye getirilen bu işçiler, ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlarken, ne yazık ki onların yaşama ve çalışma koşulları çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Özgür Gazete’nin ortaya çıkardığı durumda birçok göçmen işçi sağlıksız, kalabalık ve insan onuruna yakışmayan şartlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Bu durum hem işçi haklarını hem de insan haklarını ihlal ediyor.

Kalabalık odalar, yetersiz hijyenik koşullar ve temel ihtiyaçlardan yoksun yaşam alanları, bu işçilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkiliyor.

İşçilerin bu koşullar altında yaşamaları, yalnızca onların değil, toplumun da sağlığını tehlikeye atıyor. Yetersiz hijyenik koşullar, bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkartıyor.

Bu noktada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın acilen devreye girerek, bu işçilerin yaşam koşullarını denetlemesi ve iyileştirmesi gerekmekte. Ayrıca işçiler, hakları konusunda bilgilendirilmeli ve onlara yönelik sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalı.

Tüm işçilerin insana yakışır koşullarda yaşam hakkına sahip olması şarttır. Bu sadece bir insan hakları meselesi değil, aynı zamanda toplumun vicdanına ve adalet anlayışına yapılmış bir çağrıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, tüm toplumun bu sorumluluğu üstlenmesi ve gerekli adımları atması gerekiyor.

İşçilerin yaşadığı bu insanlık dışı koşullara karşı sessiz kalmak, toplumsal bir utanca ortak olmak demek. Bu nedenle, tüm kesimlerin bu soruna karşı duyarlı olması, çözüm üretmesi ve insan onuruna yaraşır bir yaşam standardının sağlanması için mücadele etmesi gerekiyor.

Bir toplumun medeniyet seviyesi, en zayıf halkasının yaşam koşullarıyla ölçülür. Kıbrıs'ın kuzeyinde bu standartları yükseltmek, hepimizin görevi.