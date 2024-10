Gündüzler: Sağlık hizmetlerinde modernleşme fark yaratıyor

Uzun bir aranın ardından yeniden merhaba!

Geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirdim ameliyatımı büyük bir başarıyla gerçekleştiren, iyileşme sürecimde yakından ilgilenen ve operasyon sonrası yaşadığım kısa süreli rahatsızlıkla onları endişelendirdiğim Cengiz Topel Hastanesi’nin kıymetli doktorlarından Latif Abbasoğlu ve tüm ameliyat ekibine sonsuz teşekkür ederim.

Profesyonellikleri ve samimiyetleri sayesinde kendimi güvende hissettim.

Tabii ki bu süreçte yanımdan bir an olsun ayrılmayan, her an desteğini hissettiren eşim Arzu’ya, kardeşim Halil’e ve aileme de ayrıca minnettarım. Onlar sayesinde bu zor günleri daha kolay atlattım

Cengiz Topel Hastanesi’ne duyduğum bu yakınlık aslında çocukluğuma dayanıyor. Küçüklüğümde sık sık hasta olduğum için hastanenin her köşesini bilirim. Yeşil koridorları ve deniz manzaralı odalarıyla hala hafızamdaki gibi.

Cengiz Topel Hastanesi son dönemde yapılan iyileştirme çalışmaları ve açılan yeni servisleri ile Lefke ve Güzelyurt bölgesinde en önemli sağlık merkezi haline geldi. Özellikle son yıllardaki dönüşümü ve sağlık hizmetlerinin kalitesi bölge halkı için büyük bir şans.

Bu gelişim süreci, sadece hastanenin fiziki yapısıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık personelinin profesyonelliklerinin artışı kendini gösteriyor.

Hastane, günümüzde modern tıbbi cihazlarla donatılmış, alanında uzman hekimlerle halkın sağlığını koruma noktasında önemli bir rol oynuyor. Geçmişte yaşanan sorunların geride kaldığını görmek, hastalar için büyük bir güven kaynağı.

Bu hastanede geçirdiğim son operasyon, bana sağlık hizmetlerindeki gelişimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İnsanın güvenilir ellerde olduğunu bilmesi, hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşme sürecini hızlandıran en önemli unsurlardan biri.

Cengiz Topel Hastanesi'nin bu anlamda bölge halkına sunduğu katkı, sağlık hizmetlerinde modernleşmenin ne kadar fark yarattığını gözler önüne seriyor.

Gelecek için daha da iyileştirilen hizmetleriyle, bölgedeki birçok insanın güvenli bir limanı olmaya devam edeceğine inanıyorum.

Son olarak Atatürk’ün o meşhur sözü ile yazıma nokta koymak istiyorum “Beni Türk Doktorlarına emanet edin’’

14/10/2024 11:54