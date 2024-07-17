Gündüzler: Sağlık sisteminin bu denli karmaşık ve yorucu olması kabul edilemez

İki gündür inanılmaz yoğun ve stresli geçiyor. Eşimin kız kardeşi doğum yaptı ve biz de sağlık sisteminin vatandaşı nasıl yorduğunu bir kez daha gördük.

Ambulans ile Mağusa’dan yola çıkan hasta önce devlet hastanesine uğruyor. Hasta burada bekletiliyor ve serviste yer olmadığı gerekçesi ile özel hastaneye sevk ediliyor. Doğum sonrası süreç ise daha da karmaşık ve yorucu bir hal alıyor.

Doğum sonrası için bazı belgeler veriliyor. Önce hastane kuruluna gidip Başhekimlikten imza almak gerekiyor. Ardından Sosyal Sigortalara giderek gerekli evrakları teslim etmek ve yeni belgeler almak gerekiyor. Sonrasında tekrar hastaneye dönüp, beşinci kata çıkarak işlemleri tamamlamak gerekiyor. Ardından size bir telefon numarası veriliyor ve bunu arayıp hastanızın adını ve yattığı hastaneyi bildirin deniliyor.



Bu süreç, gereksiz yere karmaşık ve zahmetli bir hale getirilmiş durumda.

Araba sürmekten keyif alırım ama bu sıcakta ve trafikte bu işlemleri halletmek gerçekten işkenceye dönüyor. Hele ki arabası olmayan, yaşlı veya fiziksel olarak bu tür işleri yapamayacak durumda olan vatandaşlar için bu süreç tam anlamıyla bir işkenceye dönüşüyor. Sağlık sistemimizin bu denli karmaşık ve yorucu işlemleri vatandaşlarına yüklemesi kabul edilemez.

Sağlıkta teknolojinin nimetlerinden yararlanarak tüm bu işlemler tek bir tuşla yapılabilir. Elektronik belge yönetim sistemleri, dijital imza ve çevrimiçi başvuru süreçleri gibi teknolojilerle, vatandaşın işlemlerini halledebilmesi mümkün. Böylelikle hem vatandaş yorulmaz hem de sağlık çalışanları işlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde yapabilir.

Ancak mevcut sağlık sistemimizin bu tür teknolojik yenilikleri hayata geçirmekte yetersiz kaldığı açıkça ortada. Bürokratik işlemler, gereksiz evrak işleri ve vatandaşın zamanını boşa harcayan süreçler, modern bir sağlık sisteminin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu durum sadece vatandaşın yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini de olumsuz etkiliyor.

Özellikle de acil durumlar ve kritik sağlık ihtiyaçları söz konusu olduğunda, bu tür bürokratik engellerin ortadan kaldırılması hayati önem taşıyor. Sağlık sistemimizin vatandaşa hizmet etmek yerine, vatandaşı yoran ve zorlayan bir yapıdan çıkıp, daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale gelmesi gerekmekte.

Bu amaçla, yetkililerin acilen sağlık sistemindeki bu sorunları ele alarak, teknolojik altyapıyı güçlendirmesi ve bürokratik işlemleri minimize edecek çözümler üretmesi gerekiyor. Aksi takdirde, sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunlar devam edecek ve vatandaşlar mağdur olmaya devam edecektir.

Sonuç olarak, sağlık sisteminin bu denli karmaşık ve yorucu olması kabul edilemez. Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak, daha basit, hızlı ve etkili bir sağlık hizmeti sunulması hem vatandaşların memnuniyetini artıracak hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecektir. Yetkililerin bu konuda acilen adım atması, toplumun genel sağlık düzeyini olumlu yönde etkileyecektir.