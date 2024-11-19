Gündüzler: ''Tüm bu yaşananlar seçim zamanı geldiğinde unutulacak''

Rahmetli Süleyman Demirel’in lügatımıza kazandırdığı benim de en sevdiğim cümlelerden biridir, “siyasette dün dündür, bugün bugün” sözü…

Meclis'teki 1.5 aylık başkanlık krizi sonunda bitti. Hukuka aykırıydı, değildi, iradeydi, çift mühürdü tartışmalarıyla tam 1,5 ay toplum olarak bununla yatıp bununla kalktık Dün yarım saatte her şey usulüne uygun olarak gerçekleşti ve Ziya Öztürkler başkan seçildi.

UBP yine 2 fire verdi ama olsun.

Şimdi ben soruyorum, madem bu kadar basitti ozaman 15 tur neden seçmediniz? Bu halk sizin entrikalarınız ihanetleriniz ve oyunlarınızla uğraşmak zorunda mı? Kendi içinizde yaptığınız operasyonların kime ne faydası oldu şimdi?

Ne oldu da UBP 180 derece döndü?. Hani Parti Meclisi'nde karar almıştınız? O oylar geçerliydi geri dönüş yoktu? Ne oldu da “Çifte mühür güçlü irade” diye savunulan söylemler bir anda rafa kalktı?

Bakın görün tüm bu yaşananlar seçim zamanı geldiğinde unutulacak. Hatta üç gün sonra tamamen gündemimizden çıkacak. Bu krize neden olanlar, toplumun balık hafızası sayesinde yeniden o koltuklara oturacak.

Dün söylenen sözler, bugün yapılan eylemler hafızalardan silinecek ve bizler, aynı döngüyü tekrar yaşamaya devam edeceğiz. Oysa geçmişi unutmamak ve hesap sormak, geleceği değiştirmek için ilk adım olmalı. Toplum olarak hafızamızı diri tutmayı öğrenirsek, belki bir gün bu değişimi gerçekleştirebiliriz.