Gündüz’ün evi ve aracı zarar gördü

Çevre çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. Şerife Gündüz ve ailesi de fırtınadan nasibini aldı.

Şerife Gündüz şu paylaşımı yaptı:

Fırtına Taşkent bölgesini adeta savurup geçti; gökyüzü karardı, rüzgar bir an bile dinmedi. Bu afetin şiddetiyle biz de nasibimizi aldık, belki duvarlarımız sağlam kaldı ama içimize işleyen o korkuyu tarif etmek mümkün değil. Doğa bir kez daha gücünü hatırlattı, insanın aslında ne kadar küçük olduğunu gözler önüne serdi.

Bu durum, bir gerçeği daha acı şekilde ortaya koydu: Merkezi yönetimlerin ağır, bürokratik ve umursamaz yapısı, böylesine acil kriz anlarında halkı yalnız bırakıyor. Şiddetli fırtına ve yağışların etkisi, iklim krizinin bir sonucu olarak her geçen gün daha sık ve daha yıkıcı şekilde hayatımıza giriyor. Doğanın açıkça verdiği bu uyarılara rağmen merkezi yönetimlerin kayıtsızlığı, geleceğimizi daha da büyük bir risk altına sokuyor. Felaketin ardından geçen saatler, yardım bekleyen insanların umutsuz bakışlarına karışırken, merkezi yönetimin sessizliği ve tepkisizliği umursamazlığın en açık göstergesi oldu.

Artık bu krizler, tesadüfi veya geçici doğa olayları değil, iklim krizinin bir gerçeği olarak kabul edilmeli. İklim değişikliği ile mücadele edemeyen ve halkını koruyamayan bir yönetim, sadece bugünü değil, geleceği de kaybettirir. Ancak yine görüyoruz ki, çözüm merkezi yönetimlerden değil, halkıyla dayanışma içinde olan, çevik ve sorumluluk sahibi yerel yönetimlerden geliyor. Krizlere hızlı müdahale eden, halkın yanında duran ve sorunları çözme becerisini gösteren yerel yönetimler, ülkeyi ayakta tutan temel dayanak noktası haline geliyor.

Artık şunu açıkça anlamak gerekiyor: İklim krizine karşı dayanıklı bir ülke inşa etmek, halkın sesine kulak vermeyen, umursamaz merkezi yönetimlerin keyfiyetine bırakılamaz. KKTC’nin geleceği, halk için mücadele eden, çevre ve iklim bilincine sahip başarılı yerel yönetimlerin elindedir. Merkezi yönetimler kapatılarak kaynaklar, doğa dostu projelere öncelik veren ve halkın güvenliğini ön planda tutan bu yerel yönetimlere aktarılmalı.

İklim krizinin etkilerini hafifletmek ve bu felaketlerle mücadele edebilecek bir yapı oluşturmak için köklü bir değişim artık ertelenemez. Çünkü doğa, harekete geçmeyenleri cezalandırır. Bu ülkeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek ve geleceğimizi güvence altına almak, umursamaz yönetimlerden kurtulup sorumluluk alacak bir sisteme geçmekle mümkündür.