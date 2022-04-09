Güner Necat İçin Tören Düzenleyecek

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Kurucu Başkanları Güner Necat için yarın dernek binasında tören düzenleyecek.

Dernek yaptığı açıklamada, Necat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü ifade etti.

Ülkede hâlâ izcilik yapılıyorsa, bunun; Güner Necat'ın izciliğe gösterdiği bağlılık, adanmışlık ve yılmaz mücadelesi sayesinde olduğu kaydedilen açıklamada, “Hayatını izciliğe adamış Kurucu Başkanımıza, Allah'tan Rahmet, ailesi, yakınları ve tüm izcilik caimasına başsağlığı dileriz” denildi.

Kız İzci Örgütü Derneği binasında yarın saat 11.00’de Necat için yapılacak son vedaya, kalbinde izcilik ateşi yanan her izci davet edildi.

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09/04/2022 12:22