Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Güneri Civaoğlu, birkaç gün önce gittiği restoranda düşerek başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti.

Bir süredir yoğun bakım tedavisinde olan 85 yaşındaki Civaoğlu, Türk yazılı ve görsel yayıncılığına çalışmalarıyla damga vuran, köşe yazılarıyla gündem yaratan bir gazetecilik ustası olarak anımsanacak...

Cenazesi ise yarın defnedilecek.