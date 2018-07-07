Güneş çarpması bazı hastaları daha çok etkiliyor

Dahiliye Uzmanı Dr. Yunus Gül, serin havaların geride kaldığı, sıcak ve nemli havaların yoğunluk kazandığı bu günlerde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyrıda bulundu.

Yaşlı, çocuk, hipertansiyon, şeker hastaları, kalp ve damar hastalıkları, fazla kiloları, kronik bir hastalığı olan kişilerin güneş çarpmasına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.



Dr. Gül, bu tür şikayetleri olan kişilerin öğlen saatlerinde dışarı çıkmaması, mecburi durumlarda ise önlem almalarını, güneşin zararlı ışınlarından korunmak için özellikle kafa kısmını kapatmaları gerektiğini kaydetti.

"MUTLAKA ÖNLEM ALINMALI"

Güneş çarpmasına karşı mutlaka önlem alınması gerektiğini anlatan Dr. Gül,"Sıcak ve nemli havaların halsizlik, aşırı yorgunluk, güneş çarpması, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, nabız hızında artma, solunum sayısında artma, tansiyon düşüklüğü, göz çukurlarının belirginleşmesi, görme netliğinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Önlem alınmadığı taktirde, komaya kadar gidebilen şuur bulanıklığı veya şuur kaybı yaşanmaktadır. Bu tür belirtilerden herhangi birini yaşayanların hemen serin ve hava akımı olan bir yere geçerek, bol sıvı içmeleri ve en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir" dedi.

"BOL VE AÇIK RENKLİ GİYSİLER GİYİNİLMELİ"

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücudun ısısının da arttığını belirten Dr. Gül, "Ani hava değişiminden dolayı vücut bu yeni duruma alışmaya çalışmaktadır. Terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Ayrıca, herhangi bir hastalığa bağlı ilaç kullanımı ise terlemeyi artırır. Saat 11.00-16.00 arasında güneş ışınlarının en etkili olduğu bir zaman dilimidir. Bunun için dışarıya çıkılacağı zaman bol ve açık renkli giysiler giyinilmeli. Dışarıda çalışmak zorunda kalanların ise mutlaka ve mutlaka korunmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"SABAH VEYA AKŞAM SPOR YAPILMALI"

Sabahın erken saatlerinde ya da akşamın serinliğinde spor yapılması gerektiğini belirten Dr. Gül, "Bu zaman dilimi dışında spor yapanların aşırı sıvı kaybettiklerini ve yetersiz sıvı alımı sonucunda ise terlemeyle birlikte vücutta hızla bir su ve tuz kaybı meydana gelmektedir" dedi.