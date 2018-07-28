Güneş fobisi hasta ediyor

D vitamini, kemik sağlığından ruh sağlığına kadar metabolizmadaki birçok mekanizmayı dengede tutan hayati bir vitamin. D vitamininin en doğru kaynağı ise güneş ışınları. Güneş ışınlarından bilinçli şekilde yararlanmak gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, güneşten tamamen uzak durmanın ise vitamini eksikliği ve beraberinde gelen çok sayıda ciddi hastalığa yol açtığına vurgu yapıyor.

Eksikliği, önemli hastalıklara neden olan D vitamininin bir kısmı yiyeceklerden, yaklaşık yüzde 95 gibi önemli bir bölümü ise güneşten sağlanıyor.



“Son yıllarda giderek artan kanser vakalarının ardında yatan önemli faktörlerden birinin de güneş fobisi olduğunu gösteren araştırmalar var” diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’a göre, “güneş fobisi” insanları hasta ediyor:



“BESİNLER VE GÜNEŞ BİR EKİPTİR”



“Koruma faktörü 30, hatta 50 olan koruyucular olmadan kumsala gidilmez oldu. Maalesef güneşe karşı, sağlık için son derece vahim sonuçları olan bir karalama kampanyası ile karşı karşıyayız. Söylenenin tam aksine, asıl güneş değil, güneşsizlik insanı hasta eder! Senelerdir güneşten uzak durmanın bedelini D vitamini eksikliği ve beraberinde kapımızı çalan amansız hastalıklarla ödüyoruz. D vitamini zengini gıdalar ile güneş ışınlarının bir ekip olarak birlikte çalışması gerekir. Yani ciğer, serbest gezen tavuk yumurtası gibi zengin besin kaynaklarından D vitamini alacaksınız, sonra da güneşlenerek bu vitamini aktive edeceksiniz.”



CİLDİ GÜNEŞ HASARINDAN KORUYAN GIDALAR TÜKETİN



Cildi güneşe hassas kişiler için doğanın sunduğu doğal koruyucular olduğunu ve onlardan faydalanmak gerektiğini söyleyen Aktaş, “Cildi güneş hasarına karşı koruyan maddeler içeren kırmızı üzüm, cildi güneşe daha dayanıklı kılmakla kalmayan, güneşin cilt hücrelerinde yarattığı hasarı da onaran soğan, içeriğindeki likopen ile cildin güneş ışınlarına karşı daha dirençli olmasını sağlayan domates tüketin” önerisinde bulunuyor.

GÜNEŞTEN DOĞRU FAYDALANMAK İÇİN NELER YAPILMALI?



Günde 20-30 dakika güneş koruyucu ürün kullanmadan güneşlenmenin, vücudun D vitamini ihtiyacı açısından gerekli olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş’a göre, güneşin yararlı etkilerinden faydalanmak, zararlı etkilerinden uzak durmak için yapılması gerekenler ise şöyle:



- Sadece güneşlenmeniz yetmez, mutlaka gıdalarla da D vitamini almalısınız.

- Kanser ve depresyon vakalarının artışının bir sorumlusu da senelerdir güneşten köşe bucak saklanmanızı öğütleyen kimyasal tıptır.

- Günde sadece 20-30 dakika güneşlenin. Bu sürede güneşlenmek besinlerle aldığınız D vitamininin sentezlenmesi için yeterlidir.

- Hangi saatte güneşlendiğiniz önemlidir. Güneşin tepede dik olduğu saatlerde UV B ışınları gelir ve D vitamini sentezini sağlayan, işte bu UV B ışınlarıdır. Güneşin yatay geldiği saatlerde ise, UV A ışınları gelir. UV A ışınları D vitamini sentezlemez ve kanserojendir.

- Vücudunuza sürdüğünüz kimyasallarla dolu güneş koruyucularla güneşten D vitamini alamazsınız. Güneşten ancak ve ancak teninize hiçbir şey sürmeden faydalanabileceğinizi unutmayın.

- Güneşlendikten sonra sakın hemen duş almayın.

- D vitamini rezervlerinizi doldurmak için iki faktör bir arada olmalı: Hem D vitamini açısından zengin bir diyet hem de güneş.