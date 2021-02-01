Güneş: Kaymakamlığa sokağa çıkmak için yoğun başvuru var

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, ilk gün sadece kaymakamlığa 6 bin kişinin dışarıya çıkmak ve başka bir bölgeye gitmek için başvurduğunu söyledi.

BRT'ye açıklamalarda bulunan Sinan Güneş, bugün sabah saatlerinde kaymakamlığa yaplan başvuruların 500'ü aştığını ifade ederek, polise de ayrı başvuruların yapıldğını vurguladı.

Güneş, talepler arasında Mağusada okuyan öğrencilerin eşyalarını alması, askerlik işlemlerinin yapılması olduğuna işaret ederek, Lapta'dan Çatalköy'e market alışverişi yapmak gibi taleplerin uygun olmadığına dikkat çekti.

Güneş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Girne Bölgesi'nde insan azlığı yaşandığını dile getirdi. Güneş, koronavirüsün Girne İlçesinin doğusu ile batısı arasına yayıldığını bir muhtarın tedavi altında olduğunu aktardı.

Geçen yıl ki kapanma sırasında insanların maddi durumunun daha iyi olduğunu ancak aylardır iş yapılamamasından dolayı

maddi durumlarının daha kötü olduğuna vurgu yapan Güneş, Kızılayın gıda dağıtımı ile ilgili çalışma yapacağını kaydetti.

Güneş ayrıca bölgede yaşayan yabancıların kendi oluşumları aracılığıyla bilgi akışı sağlandığını anlattı.

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 09:02