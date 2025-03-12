Güneş kremi kullanmak D vitamini eksikliğine neden olabilir mi?

Genellikle "güneş vitamini" olarak adlandırılan D vitamini, cildimiz güneşten gelen UVB ışınlarını emdiğinde üretilir. Bu ışınlar, vücudumuzun güçlü kemikler, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için gerekli olan D vitamini üretmesine yardımcı olur. Ancak güneş kremi, UVB ışınlarını engellemek için tasarlanmıştır ve bu da D vitamini üretimini engelleyip engellemeyeceği konusunda endişelere yol açar.



Araştırmalar , yüksek SPF ile mükemmel bir şekilde uygulandığında güneş kreminin cildin UVB ışınlarını emme yeteneğini azaltabileceğini ve bunun da D vitamini üretimini düşürebileceğini öne sürüyor. Ancak gerçek yaşam senaryolarında, çoğu insan güneş kremini tüm açıkta kalan cilde eşit ve kalın bir tabaka halinde uygulamaz ve bu da bazı UVB ışınlarının nüfuz edip D vitamini sentezine izin vermesine olanak tanır. British Journal of Dermatology'de yayınlanan bir çalışma , yüksek SPF güneş kremi kullanımında bile insanların hala yeterli D vitamini seviyeleri ürettiğini buldu. Bu, güneş kreminin UVB maruziyetini azaltsa da D vitamini üretimini tamamen engellemediği anlamına gelir.

GÜNEŞ KREMİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE YOL AÇAR MI?

Güneş kremini düzenli kullanmanın D vitamini eksikliğine yol açtığını kanıtlayan güçlü bir kanıt yoktur. Amerikan Dermatoloji Akademisi'nden olanlar da dahil olmak üzere birçok uzman, çoğu insanın güneş kremi kullansalar bile D vitamini için yeterli güneş ışığına maruz kaldığını belirtmektedir.

Bunun nedeni:

Güneş kremi birkaç saat sonra etkisini yitirir.

İnsanlar genellikle sürerken belirli bölgeleri atlarlar.

Güneşe birkaç dakika maruz kalmak bile (güneş kremi kullanmadan) D vitamini seviyelerini korumaya yardımcı olabilir.



D VİTAMİNİ SEVİYESİ NASIL KORUNUR?

D vitamini eksikliğinden endişe ediyorsanız, güneşten korunma ve D vitamini alımını dengelemenin bazı basit yolları şunlardır:



Güneş kremi sürmeden önce sabah veya öğleden sonra güneşe 10-15 dakika ayırın.

Yağlı balık, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş süt ürünleri gibi D vitamini açısından zengin yiyecekleri diyetinize ekleyin.

Bir doktor tarafından tavsiye edilirse D vitamini takviyelerini düşünün.

Cevap hayır! Cildinizi güneş yanığından, erken yaşlanmadan ve cilt kanserinden korumak daha önemlidir.

Diyet, takviyeler ve kısa süreli korumasız güneşe maruz kalma yoluyla sağlıklı D vitamini seviyelerini koruyabilirsiniz. Güneş kremi kullanımı doğrudan D vitamini eksikliğine neden olmaz, bu nedenle atlamanıza gerek yoktur.