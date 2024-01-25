Güneş: Meteoroloji kurumları arasındaki işbirliği artırılacak

Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki kurum arasındaki işbirliğinin artması hedefini ortaya koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun ile görüştü.

Ziyareti, iki kurum arasındaki işbirliğini artırma yollarını görüşmek için yaptıklarını belirten Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, “Uzun yıllar işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaları güncellemek ve bunu sağlayacak işbirliği ve eğitim protokolüne hazırlık amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi.

Güneş, iki kurum arasındaki veri akışının hızlandırılması, teknik altyapı ve sistemlerin yenilenmesi, altyapının uyumlaştırılması ve Meteoroloji Dairesi personelinin Türkiye’de düzenlenen eğitim programlarına davet edilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

-“İşbirliği protokolü imzalanacak”

“Önümüzdeki aylarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir teknik heyet misafirimiz olacak. Personelimizle yapacakları çalışmaların ardından elde edilecek çıktı, imzalayacağımız işbirliği protokolünün temelini oluşturacak” diyen Güneş, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yaptıkları ziyarette yoğun ilgi gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda da tüm imkanlarıyla KKTC’yi destekleyeceği bilgisini aldıklarını belirterek, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Volkan Coşkun Mutlu’ya teşekkürlerini iletti. Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş’in heyetinde Hava Meydanları Sorumlusu Mehmet Varoğlum, Teknik Bölüm Sorumlusu Aydın Hüseyin Uluboy ve II. Derece Gözlemci Yener Sarp yer aldı.

-Ercan’daki meteoroloji sistemleri…

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, Ercan Havalimanı’ndaki meteoroloji sistemleriyle ilgili de bir açıklamada bulundu. Güneş açıklamasında, Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri’nin ülkeye ulaştığını, yeni pistin çevresine yerleştirilecek olan bu sistemlerin bir buçuk ay içerisinde aktif hale getirilmesini ve hizmet veremeye başlamasını planladıklarını iletti.

Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemleri’nin kurulumu için altyapı çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Güneş, altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz sistemlerin kurulumuna geçileceğini ifade etti.