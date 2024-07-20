Güneş Onar: Barış Harekatıyla Kıbrıs’ta kalıcı güvenlik mekanizması oluşmuştur

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, 20 Temmuz’un 50. Yıldönümünde anlamlı bir paylaşım yaptı. İşte paylaşımı: 20 Temmuz 1974, en yalın anlamıyla Kıbrıs Türk Halkının Kurtuluş Günü’dür. Acı, gözyaşı, her türlü şiddet, baskı ve derin kaygıları barındıran karanlık dönem Barış Harekatıyla son bulmuştur. Tam 50 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesiyle varlık ve güvenliğimiz garanti altına alınmış, sadece Kıbrıslı Türklere değil adanın tümüne barış gelmiştir. 50 yıl önce başlayan Barış Herekatlarıyla bugünkü sınırlar belirlenmiş ve her türlü tehdide karşı kalıcı guvenlik mekanizmaları oluşturulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücü sayesinde ise 50 yıldır bu güzel coğrafyada, şiddet ve korku yerine barış ve huzur vardır. Barış Harekatının 50. Yılında şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anarım. En ağır bedeli ödeyen şehit yakınlarını da yürekten selamlarım! Barış ve Özgürlük bayramı kutlu olsun..!

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