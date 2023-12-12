Güneş Onar, Tatar’ın yeni özel temsilcisi oldu

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12/12/2023

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Güneş Onar, Tatar’ın yeni özel temsilcisi oldu


Ergün Olgun’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilciliği görevinden ayrılmasının ardından boş kalan mevkiye Güneş Onar getirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Haber Kıbrıs’a yapmış olduğu açıklamada Güneş Onar’ın Kıbrıs sorunu ve dünyayı iyi bilen bir bürokrat olduğunu ifade ederek “Güneş Onar kendini iyi yetiştirmiş bir bürokrat. Gönül rahatlığıyla kendisini özel temsilci olarak atadım. Bilgi ve birikimliyle KKTC’ye uzun yıllar hizmet edeceğine olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

12/12/2023 13:32
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TAGS: Güneş Onar, Tatar
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