Güneş paneli kuran şirketler isyan etti

Haber Kıbrıs- Özel Haber

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Yenilenebilir Enerji Kurulu (YEK) tarafından 9 Nisan’da alınan kararla solar sisteme (güneş paneli) ait başvuruların durdurulmasının ardından solar sistem kuran şirketler ve sistemden yararlanmak isteyen vatandaşlar mağdur oldu.

Solar Sistem Kurulumu yapan firma yetkilileri Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu. Yetkililer, tüzük değişecek diye yeni başvuruların aniden durdurulduğunu belirterek, aradan geçen 8 haftaya rağmen tüzüğün geçirilmediğini bu nedenle şirketlerle müşterilerin mağdur olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca içeride bekleyen başvuruların da sonuçlanmadığına ve vatandaşın elektrik faturası ödemek zorunda olduğuna dikkat çekti.

Müşterilerden kapora aldıklarını ve yurtdışından ürün siparişi verdiklerine işaret eden yetkililer, 8 haftadır iş yapmamalarına rağmen çalışanların maaşlarını ve sosyal sigorta ihtiyat sandığı yatırımlarını yaptıklarını vurguladı.

Yetkililer, yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili dilekçe verdiklerini de kaydetti.

Zehra Beyar (FAB LTD koordinatörü)

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Yenilenebilir Enerji Kurulu yetkilileri 8 hafta önce bizi toplantıya çağırdı ve yaşadığımız sıkıntılardan bahsetmemizi istedi.

Güneşten elde edilip KIBTEK’e verilen enerjiyi şebekenin kaldırmadığını bu nedenle tüzükte sınırlandırmaya gidileceğini ve başvurular durdurmamızı istediler. Bize mağdur olmayacağımızı söylediler.

Toplantıdan 2 saat sonra başvuruların geçici olarak durdurulduğunu açıkladılar. Toplantı Cuma günüydü bize tüzüğün hazır olduğunu ve Pazartesi günü geçeceğini söylediler.

Sektörde yaklaşık 50 kurulum yapan şirket var.

Başvurular durdurulmadan önce müşterilerden kapora aldık ve fabrikalara siparişleri verdik. Vatandaş kredi çekti ve borcunu öder ancak başvurusu durur ve maalesef elektrik faturası ödemeye devam eder.

Aradan geçen zamanda dövizde de artış oldu.

Sipariş geçilen fabrikaları ödemek zorundayız.

İş yapmayan çalışanların maaş ödemeleri, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımları var.

Elde kalan ürünlerin stok maliyetleri var.

Pandemi ve döviz artışı bizi bitirmedi ancak hükümetin icraatları bizi bitiriyor.

Temiz enerjinin önünü kesen hükümet olarak anılacaklar.

Ülkede 300 gün güneş var vatandaştan da temiz ve yenilenebilir enerjiye geçiş için talep var ancak güneş enerjisinin önü açılacağına maalesef kapatılıyor

İstediğimiz, yeni tüzük geçene kadar eski tüzüğün devam etmesidir.

Şebekenin geliştirilmesi için yatırım yapılmalıdır. Ölçüm yapmak ve izin vermek kurumun elindedir. Şebekenin kaldırmadığı yerler varsa şebekenin kaldıracağı yerlere izin verilebilir.

Aytunç Bahşi (Airkam Direktörü)

En fazla iş yapan panel ve inventer satan firmayız.

Ön hazırlık yapılmadan ani bir karar alındı. İlgili kişilerden görüş alınmadan ve geçiş süreci belirlenmeden başvurular durduruldu.

Tüzük geçtikten sonra başvurularda tekrar patlama olacak. 8 haftalık rahatlama ceza olarak gelecek talep artacak.

Böyle bir çalışma yapıldığını bilseydik malzeme siparişi vermeyecektik.

Bize izin veren ve sipariş yapmamızı sağlayan bakanlıktır. Eğer kısıtlama olacaksaydı biz de ona göre sipariş verecektik.

KIBTEK bölgelerdeki elektrik yükünü denetleyecek ona göre izin verecek ya da vermeyecek.

Eğer kapasiteyi düşürürlerse yüksek kapasitede olan paneller elde kalacak uzun vadede elden çıkaracağız. Satışlar düşecek ve çalışanlarda azaltmaya gitmek zorunda kalınacak.

Pandemide bile işimiz durmadı 6 haftadır iş yapmıyoruz. Kurulum yeniden başlayacak diye ekibi tutuyoruz. Maaş ve sosyal yatırımlarını ödüyoruz. Haftalardır para kazanmadık ve cebimizden para çıkıyor.

İçerdeki başvurular var onlara da cevap verilmiyor. Bize tüzüğün kısa sürede geçeceği söylendi ancak sonuç alınamıyor. Tüzük geçene kadar içeride bekleyen başvurulara da izin verilsin, sektör iş yapsın ödemelerini yapabilsin.

Sibel Paralik Solar (By Paralik Proje ve Dış Ticaret sorumlusu)

1970 li yıllardan beridir güneşten su ısıtılmasını sağlayan Paralik marka boyler ve kolektör üreten ve 2008’den beridir de güneşten elektrik elde edilmesini sağlayan sistemlerin kurulumunu yapan bir firmayız.

2010 yılında yenilenebilir enerji ile ilgili bir yasa ve altında bir tüzük yapıldı. Enerji Bakanlığı altında Yenilenebilir enerji Kurulu (YEK) kuruldu. Bakanlık ve YEK, KIBTEK’ten görüş aldıktan sonra kurulum için izin verir. Kurulum ve denetim sonrası enerji üretim izni verir.

9 Nisanda saat 17:00’de, yeni kurulumları KIBTEK altyapısının kaldırmayacağı söylenerek başvuru almayacaklarını Tüzük yenilenecek diye açıklama yapıldı.

Yaşanılan sıkıntılar ve mağduriyetleri dile getirmek için 20 firma bir araya geldik. Kıbrıs Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Araştırmacıları Derneği kurma çalışmaları başlatıldı.

Bakanlığa ve YEK’e 9 Nisan’dan beri birçok yazı verdik ancak halen daha sonuç alamadık.

Sektörde faaliyet göstere 10 larca firma ve 100 lerce çalışan var. Uyarı ve bildiri yapılmadan başvuruların durdurulması hem sistem sağlayıcı firmalar hem de vatandaşlar için mağduriyet yarattı.

Kurulum izni için alınan projeler ve vizeler vardır. Müşterilerden kapora ve başvurular alındı.

Dünyada ülkeler, temiz enerji için yarışma içindeler. Karbon ayak izini azaltmak için planlama yapıp projeler geliştirmekte, stratejiler uygulamaktadır. 300 gün güneş olan Kıbrıs’ta başvuruların durdurulması ve yasaklanması ne çevresel ne de finansal olarak mantıklı değildir. Adil de değildir.

Şebekenin güçlendirilmesi, kapasitesinin artırılması veya geliştirilmesi ve enerjinin dengeli bir şekilde dağıtılması için teknik ve finansal projeler geliştirmek ve hayata geçirmek de izni veren yasal düzenlemeleri yapan devletimizin kurumlarına aittir.

Güneş, bedava ve temiz enerjidir. Dışa olan bağımlılığını azaltır. Ülkenin parası yerel ekonomide kalır, dışarıya harcanmaz.

Geçmiş dönemlerde tüketime bakılmadan farklı kilowatt larda izinler verildi. Yüksek kapasitelerde kurulum izinlerinin ardından kapasite düzenlemeler yapılarak kurulum hakları düşürüldü. Planlı ve programlı bir çalışma yapılmamasının sonucu olarak bugünkü mağduriyeti yaşıyoruz. Geçmişte verilen bir hak şu an için güneş enerjisi sistemlerinden elektrik üretmek isteyen kimseye verilmiyor.

Ön ithal izni verilmeden ülkeye malzeme getiremeyiz. Verilen izinlere göre malzemeleri getirdik ancak kurulum yapmamıza izin vermiyorlar. Elimizde stoklar var çalışanların ödemeleri var.

Şebekenin geliştirilmesi, hangi mahalleye ne kadar trafo yapılacağıyla ilgili veriler yöneticilerin elindedir.

Eski tüzük kapsamında bu izinlendirme için başvurular ivediliklie açılmalıdır. İçeride bekleyen başvurular sonuçlandırılmalıdır. EMO’dan onaylanmış projelerin önü kapanmamalıdır.

Solar kurulumu yapan şirketler, bu ülkenin işletmeleridir. Vergi ödeyen, istihdam yapan ve ülkemize katma değer sağlayan firmalardır. Özel sektöre sahip çıkılmalıdır.

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02/06/2021 13:42