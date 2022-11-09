Güneş Patlaması Avustralya Ve Yeni Zelanda’yı Olumsuz Etkiledi

Beklenmedik bir güneş patlaması, güneşin yüzeyindeki yoğun manyetizma alanından patladı ve Avustralya’nın bazı bölgelerinde ve Yeni Zelanda’nın tamamında geçici bir radyo kesintisine neden oldu.

M5 sınıfı (orta kuvvette güneş patlaması) , 6 Kasım Pazar günü AR3141 güneş lekesinden patlarken NASA’nın Solar Dynamics Gözlemevi tarafından kaydedildi. Spaceweather.com’a göre, parlama Dünya’nın atmosferini iyonize eden bir radyasyon dalgası yarattı.

Yeni araştırmalar, bir sonraki güneş fırtınasıyla ‘İnternet kıyameti’ gelebileceği yönünde uyarıyor.

Güneş lekeleri , elektrik yüklerinin akışıyla oluşturulan güçlü manyetik alanların aniden kopmadan önce düğümlendiği güneş yüzeyindeki karanlık bölgelerdir.

Sonuçta ortaya çıkan enerji salınımı, güneş patlamaları adı verilen radyasyon patlamaları ve koronal kütle atılımları (CME’ler) adı verilen patlayıcı güneş enerjisi jetleri başlatır.

Güneş patlaması beklenmedik bir şekilde patladı ve bilim adamlarını şaşırttı. Solar aktivite izleme sitesi SpaceWeatherLive, Twitter’da “Özür dileriz, bu olay için herhangi bir uyarı olmadı. Parlama dürtüseldi” dedi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), güneş patlamalarını, yaydıkları X-ışınlarının yoğunluğuna göre beş kategoride (A, B, CM ve X) sınıflandırır ve her seviye bir öncekinin 10 katı yoğunluğa sahipti diyerek vurguladı.

Aktivitedeki bu artış, bir güneş fırtınası gecesinde kuzey ışıklarının normalden çok daha güneyde görüleceği anlamına geliyor.

Güneş patlamaları tarafından üretilen X-ışınları ve morötesi radyasyon, Dünya’ya ulaştıklarında, üst atmosferimizdeki atomları iyonize ederek, yüksek frekanslı radyo dalgalarını etkiler.

Parlama sırasında güneşin aydınlattığı alanlarda radyo kesintileri meydana gelir ve şiddetine göre R1’den R5’e kadar sınıflandırılır. Bu en son parlama, orta düzeyde bir R2 kesintisine neden oldu.

Artan aktivite, yüksek enerjili plazma dalgaları ve X-ışını patlamaları gönderdi, Dünya’nın manyetik alanlarına çarptı, Starlink uydularını düşürdü, radyo kesintilerini tetikledi ve Pennsylvania, Iowa ve Oregon kadar güneyde auroralara neden oldu. Ve buna benzer pek çok aktivite muhtemelen önümüzdeki yıllarda Dünya’da olumsuz etkiler yaratacak.

Güneş fırtınasındaki bu artış, bir güneş fırtınası gecesinde kuzey ışıklarının normalden çok daha güneyde görüleceği anlamına geliyor. Bunun nedeni, Dünya’nın manyetik alanının, manyetik alan çizgilerini dalgalandıran ve atmosferdeki molekülleri harekete geçiren yüksek enerjili parçacıkların dalgaları tarafından hafifçe sıkıştırılması sonucu ortaya çıkıyor.

Bu daha sonra gece gökyüzünde renkli değişen perdeler oluşturmak için enerjiyi ışık şeklinde serbest bırakıyor ve dünyamızdaki bazı bölgelere hasar veriyor.

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09/11/2022 21:27