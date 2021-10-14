Güneş Sistemi'ndeki en büyük 42 asteroit

Güneş Sistemi'nin iki gezegeni Mars ve Jüpiter arasında bir asteroid kuşağı bulunuyor.

Bu kuşakta irili ufaklı binlerce göktaşı yer alıyor.

Ancak bu göktaşlarının bazıları oldukça büyük.

Öyle ki Güneş Sistemi'ndeki en büyük asteroitlerden biri olan Ceren, 15 yıl önce cüce gezegen sınıfına alınmıştı.

Avrupa Güney Gözlemevi 3 yıllık bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Şili'de gözlemevine ait Çok Geniş Teleskop bulunuyor. İncelemeler bu teleskopla yapıldı.

Bu asteroitlerin varlığı biliniyordu ancak sahip olduğumuz daha fazla bilgi yoktu.

Şimdi ise 42 büyük göktaşının 3 boyutlu modellemesi ve özellikle de yoğunluğu biliniyor.

Yoğunluk boyutla birlikte göktaşlarının tehlike seviyesini doğrudan etkileyen faktörlerden.

42 asteroitin birçoğu 100 kilometreden büyük. Ceres'in çevresi 940 kilometreyken Vesta 520 kilometre.

Söz konusu asteroitlerin hiçbiri şimdilik gezegenimiz Dünya için tehlike oluşturmuyor. Ancak yakın gelecekte bu durum değişebilir.

Örneğin asteroitler bir başka asteroitin çarpması nedeniyle yönünü Dünya'ya çevirebilir.

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14/10/2021 08:38