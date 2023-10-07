Güneş Sistemi'ne yeni bir halka eklenebilir

Araştırmacılar Kuiper Kuşağı'nın ötesinde yeni ve büyük nesneler tespit etmiş olabilir.

Bu da Güneş Sistemi'nde sanılandan çok daha fazla gök cisminin barındığını düşündürüyor.

Science.org'un aktarımına göre bu, sistemin sınırına doğru "ikinci bir Kuiper Kuşağı'nın" varlığına dair ipucu bile verebilir.

Neptün'ün yörüngesinin ötesindeki bilinen en büyük asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve diğer büyük nesnelerin çoğu, Güneş'ten 30 ila 50 astronomik birim (AU / Dünya ve Güneş arasındaki mesafeden yola çıkarak oluşturulan ölçü birimi) uzaklıktaki alanda yer alıyor. Bu alana Kuiper Kuşağı adı veriliyor.

Diğer bir deyişle Kuiper Kuşağı, Güneş Sistemi'nin kenarında yer alan bir halka. Kuşak esasen uzay kayaları ve cüce gezegenlerden oluşuyor.

Kuşağın en ünlü sakinleri arasında cüce gezegen Plüton ve bir uzay aracının ziyaret ettiği en uzak nesne unvanlı Arrokoth mevcut.

Şimdiye dek Güneş Sistemi'nde Kuiper Kuşağı'nın ötesinde çok az sayıda büyük kütleli nesne bulunmuştu.

Yeni araştırmada ise NASA'nın halihazırda yaklaşık 57 AU uzaklıkta olan New Horizons uzay aracı için potansiyel yeni hedefler arayan bilim insanları, yaklaşık 60 AU uzaklıktaki 12 devasa nesneyi keşfetti.

Ekip, Hawaii'nin Mauna Kea yanardağındaki Subaru Teleskobu tarafından yakalanan ve işlenmesi normalde haftalarca sürecek olan verileri hızlı bir şekilde incelemek için yapay zekayı kullandı.

Ekip, bulgularını mart ortasında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 54. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda sundu.

Bulgular doğrulanırsa Güneş Sistemi'ne tıpkı Kuiper Kuşağı gibi bir halka daha eklenebilir.

Öte yandan bu yeni bulgular, araştırma ekibini çok da şaşırtmış gibi görünmüyor.

Kanada Ulusal Araştırma Konseyi'nden astrofizikçi Wesley Fraser, Science'a yaptığı açıklamada, diğer yıldız sistemleriyle kıyaslandığında Güneş Sistemi'nin "çok küçük" kaldığını söyledi.

Bir diğer araştırmacı Alan Stern, bulguların, uzayın derinliklerine doğru hareket eden New Horizons'ın neden toz bombardımanına tutuluğunu aydınlatabileceğini belirtti: