Güneş sonrası bakım nasıl yapılmalı?

Cildinizi korumak için gün boyunca SPF güneş korumasını kullandıktan sonra, cildinizi güneşin zararlarından daha fazla korumak için gereken tüm önemli bakım sonrası bakımı unutmak kolaydır. Güneşte çok fazla zaman geçirmenin son derece rahatsız edici olabilen güneş yanığına yol açabileceğinin hepimiz farkındayız. Güneş ışınlarına maruz kalarak ve hafif güneş yanığı ile mücadele ederek geçirdiğiniz bir günün ardından cildinize bakmak için en etkili güneş sonrası bakımı bulmanıza yardımcı olmak için buradayız. Gölgeye geri adım attıktan çok sonra kendinize ve cildinize güneşin zararlı UV ışınlarından bakmanın en etkili yolları burada.

UV ışığı cildinizle temas ettiğinde, melanini daha hızlı üretir ve en kısa yazlardan sonra bile çoğumuzun arzuladığı bronzluğu üretir. Bu, vücudunuzun güneş yanığını önlemek için bir güneş kremi kullanarak cildinizden UV ışınlarını engelleme girişimidir. Bununla birlikte, cildinizde aşırı UV ışınlarına sahip olmak, hızla güneş yanığına neden olabilir.

Güneş sonrası kremler sadece güneş yanığını rahatlatmakla kalmaz, tüm gün güneşe maruz kaldıktan sonra cildinizi nemlendirmeye ve yatıştırmaya da etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Ek bir avantaj olarak, bazı güneş sonrası bakım ürünleri bronzluğunuzu uzatmaya bile yardımcı olabilir ve sizi daha uzun süre güneşte öpüşmenize izin verir. Güneş sonrası kremi, güneşe maruz kaldıktan sonra cildinize kaybettiği nemi yeniden kazandırır ve bu nedenle cilt soyulmasına karşı yardımcı olur.

GÜNEŞ SONRASI ALOE VERA

Doğanın güneş sonrası bakımına verdiği cevap, aloe vera güneşten yanmış cildi tedavi etmenin son derece faydalı ve etkili bir yoludur. Aloe vera, soğutma jeli ile doldurulmuş etli bir sukulent olan aloe vera bitkisinden elde edilir. Bu, tedaviye ihtiyaç duyan bölgeye doğrudan uygulanabilir veya losyonlar ve jellerle karıştırılarak cildinizi tedavi etmenin daha doğal bir yoludur.

Aloe vera, cilt üzerindeki yatıştırıcı ve sakinleştirici özellikleri ile bilinir.

Güneşten gelen radyasyonun neden olduğu olumsuz etkilerden kaçınmaya yardımcı olmak için, kendinizi proaktif olarak doğru SPF ile korumanız ve gün boyunca her zaman yeniden uyguladığınızdan emin olmanız gerekir.

After Sun, her gün güneşe maruz kaldıktan sonra, genellikle duştan sonra, güneş sonrası güneşin etkili bir şekilde emilmesi, cilde batması ve cildi yatıştırması için zaman tanımak için uygulanmalıdır.

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02/07/2022 17:20