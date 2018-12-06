Güneş:Ekiplerimiz tüm çağrılara cevap vermeye çalışıyor

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne bölgesinde kaymakamlık ve sisvil savunma ekiplerinin çok yoğun bir şekilde çalışıtığını belirtti.

Sinan Güneş, Dikmen, Alsancak ve Lapta’da önemli tahribat olduğunu kaydederek, “Ekilerimiz tüm çağrılara yetişmeye çalışıyor” dedi.

Güneş, dün gece yaşanan yoğun yağışlar nedeniyel otellerde yaşanan hadiseler sonrarında aktarmalar yapıldığını belirterek, sorun yaşayan otellerdeki turistlerin Oskar Otel ve Dome Otele nakledildiklerini söyledi.

BRTK