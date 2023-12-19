Güneşi Gören Kardan Adam Gibiyiz; Toplum Olarak Eriyoruz…

GÜNEŞİ GÖREN KARDAN ADAM GİBİYİZ; TOPLUM OLARAK ERİYORUZ… SÜREKLİ ZAM FURYASI İLE MAAŞLAR ŞİMDİDEN ERİDİ… DEVAMI DA GELECEK…

SORUN ŞU Kİ, KİMSENİN UMURUNDA DEĞİLİZ, YALNIZIZ. SORUN KENDİ İÇ YÖNETİMİMİZDE. ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER, YAPILMASI GEREKENLER VAR. ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Sterlin 37 TL’yi gördü. Hadi diyelim 30’a düşse ne olur, 25’e düşse ne olur. Hangi iş insanı hammadde alıp üretim yapacak, hangi çiftçi ağılında rahat, hangi vatandaş ev alacak, hangi vatandaş ev taksitlerini ödeyebilecek, hangi genç Avrupa’da eğitim hayali kurabilecek?

Çalınan bu ülkenin geleceğidir, çalınan insanlarımızın birikimidir, çalınan gençlerimizin umutlarıdır, çalınan emeğimizdir… Ama çalanı bilmiyoruz. Çalana bir şey yapamıyoruz. Eridikçe eriyoruz. Ve sorunlarımızla da baş başayız

Böyle ortamlarda yapılabilecek olanlar bellidir. Halkın alım gücü nasıl artar? Devlet kendisi hangi gelirlerden vazgeçer? Piyasaya nasıl sıcak para akıtır kamu maliyesi? Bunların hepsine kafa yormak gerekir. Var mı kafa yoran? Basmakalıp uygulamalar devam ediyor

Bu ülkede sütü üreticiden 15 TL’ye alıp, 200 TL’ye hellim, çok daha pahalıya peynir satmak nedir? Süt üretmeyelim daha iyi. Sirke, limon suyu ve gofrette KDV yüzde 5’den 0’a inmişti en son. Bol bol limon suyu, sirke ve gofret tüketebiliriz. Sirkeye gofret yatırırız mesela… Limon suyu döker yeriz

Halka diyorsunuz ki, “borcu ertele, vadeyi uzat…” E faizi? Nasıl ödeyecek vatandaş. 100 TL’ye kapanacak borç, bugün 300 TL’ye ancak kapanacak hale geldi. Hele borç dövizse, yandı gülüm keten helva. Sorunun etrafından dolandıkça, sorun daha da büyüyor

Türkiye Merkez Bankası, KKTC’de de TL kullanıldığının farkında değil mi? Nasıl bir kayıp içerisinde olduğumuz, nasıl fakirleştiğimizi Türkiye’yi yönetenler bilmiyor mu? Türkiye’de dövize, piyasaya müdahaleler yapılırken, KKTC tamamen devre dışı. O zaman neden TL kullanalım ki biz?

Hooop, diyelim ki kullanmadık. Ne olacak? “Gel seni Euro’ya geçirelim” diyen mi var? AB’nin hiç umurunda değiliz. Bu halkın ezildiğini gören, duyan, kendi siyasetçileri de dahil, keline merhem olan mı var? Yapayalnızız. Defa defa da söylemeye devam edeceğim. Kurtarıcı beklemeyin

Buradaki bir aylık asgari ücret, bugün için güneyde 1 haftaya çalışmaya eşit. Yarın üç güne de düşer, hiç şaşırmam. Niye kınıyorsunuz ki güneyde çalışmak isteyeni? Üstelik ne kadar çok insanımız güneyde çalışmaya başlarsa o kadar iyi. “Giden kurtulur”, tam da o zamandayız

Rum siyasetçiler de cin gibi. Konaklama istemeyen, kültürünü bilen, paranın adada kalacağı, birbirini anlayan işgücünün buluşması. Bir taşta bir sürü kuş… Biz eleştiriyoruz. E insan gibi bu ada yarısını yönetebilseydik de, Rumlar kuzeyde çalışsaydı

Türkiye’de artan asgari ücretle birlikte, yeni bir sorunumuz daha var. Yetişmiş turizm, hizmet sektörleri ve inşaat sektöründe görev yapan özel sektör çalışanları istifalarını verip verip gitti. Türkiye’ye geri göç başladı. Cebinde KKTC kimliği olan da gidiyor

Vasıfsız yerli ve yabancı iş gücü ile üretim yaparak, ülkemizi kalkındıracağız öyle mi? Buyurun bu sorunlarla baş edin. “İsrail bizi yutacakmış….” Bizi yutan kötü yönetim ve yöneticiler. Sorunlarımızın çözümü ekonomi bilimi içerisinde vardır. Hepsi için de uzmanlar önerilerini yapmaktadır

İktidar hırsını bir yana bırakarak, ilimle bilimle ilerlemek, ülke gerçeklerini kabul ederek çözüm üretmek zorundayız. Bu ülkeyi, insanını sevin. “Seçin bizi gene; da çözeriz” diyenler bugün iktidar olduklarını unutuyor. “Biz çözeriz” diyenler de dün iktidardı, kısır döngü hepimizi bitiriyor