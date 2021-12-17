Güneşi Gören Kardan Adam Gibiyiz; Toplum Olarak Eriyoruz

Sterlin 21 TL’yi gördü. Hadi bakalım, 18’e düşse ne olur, 15’e düşse ne olur. Hangi iş insanı hammadde alıp üretim yapacak, hangi vatandaş ev alacak, hangi vatandaş ev taksitlerini ödeyebilecek, hangi genç Avrupa’da eğitim hayali kurabilecek?

Çalınan bu ülkenin geleceğidir, çalınan insanlarımızın birikimidir, çalınan gençlerimizin umutlarıdır, çalınan emeğimizdir… Ama çalanı bilmiyoruz. Çalana bir şey yapamıyoruz. Eridikçe eriyoruz. Ve sorunlarımızla da başbaşayız

Böyle ortamlarda yapılabilecek olanlar bellidir. Halkın alım gücü nasıl artar? Devlet kendisi hangi gelirlerden vazgeçer? Piyasaya nasıl sıcak para akıtır kamu maliyesi? Bunların hepsine kafa yormak gerekir. Var mı kafa yoran? Basmakalıp uygulamalar devam ediyor

Bu ülkede sütü üreticiden 5 TL’ye alıp, 105 TL’ye hellim, çok daha pahalıya peynir satmak nedir? Süt üretmeyelim daha iyi. Sirke, limon suyu ve gofrette KDV yüzde 5’den 0’a indi. Bol bol limon suyu, sirke ve gofret tüketebiliriz. Sirkeye gofret yatırırız mesela… Limon suyu döker yeriz

Halka diyorsunuz ki, “borcu ertele, vadeyi uzat…” E faizi? Nasıl ödeyecek vatandaş. 100 TL’ye kapanacak borç, bugün 300 TL’ye ancak kapanacak. Hele dövizse, yandı gülüm keten helva. Sorunun etrafından dolandıkça, sorun daha da büyüyor

Türkiye Merkez Bankası, KKTC’de de TL kullanıldığının farkında değil. Ak Parti hükümeti de değil. MHP’nin karnı zaten milliyetçilikle doluyor. Türkiye’de dövize, piyasaya müdahaleler yapılırken, KKTC tamamen devre dışı. O zaman neden TL kullanalım ki biz?

Hooop, diyelim ki kullanmadık. Ne olacak? “Gel seni Euro’ya geçirelim” diyen mi var? Bu halkın ezildiğini gören, duyan, kendi siyasetçileri de dahil, keline merhem olan mı var? Yapayalnızız. Defa defa da söylemeye devam edeceğim. Kurtarıcı beklemeyin

Buradaki bir aylık asgari ücret, bugün için güneyde 4 günlük çalışmaya eşit. Yarın üç güne de düşer, hiç şaşırmam. Niye kınıyorsunuz ki güneyde çalışmak isteyeni? Üstelik ne kadar çok insanımız güneyde çalışmaya başlarsa o kadar iyi. “Giden kurtulur”, tam da o zamandayız

Rum siyasetçiler de cin gibi. Konaklama istemeyen, kültürünü bilen, paranın adada kalacağı, birbirini anlayan işgücünün buluşması. Bir taşta bir sürü kuş… Biz eleştiriyoruz. E insan gibi bu ada yarısını yönetebilseydik de, Rumlar kuzeyde çalışsaydı

Türkiye’de artan asgari ücretle birlikte, yeni bir sorunumuz daha var. Yetişmiş turizm, hizmet sektörleri ve inşaat sektöründe görev yapan özel sektör çalışanları istifalarını vermeye başladı. Türkiye’ye geri göç başladı. Cebinde KKTC kimliği olan da gidiyor

Vasıfsız yerli ve yabancı iş gücü ile üretim yaparak, ülkemizi kalkındıracağız öyle mi? Buyurun bu sorunlarla baş edin. Hepsinin de çözümü ekonomi bilimi içerisinde vardır. Hepsi için de uzmanlar önerilerini yapmaktadır

İktidar hırsını bir yana bırakarak, ilimle bilimle ilerlemek, ülke gerçeklerini kabul ederek çözüm üretmek zorundayız. Bu ülkeyi, insanını sevin. “Seçin bizi gene da çözeriz” diyenler bugün iktidar olduklarını unutuyor. “Biz çözeriz” diyenler de dün iktidardı, kısır döngü

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17/12/2021 08:43