Güneşköy’de araç kundaklandı

Güneşköy’de, Kaan Borat’a ait araç kundaklandı. Polisten verilen bilgiye göre; Güneşköy’de, Kaan Borat’a ait olup ikametgahı önünde park halinde bulunan MC 538 plakalı salon araç üzerine, 24.09.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonunu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ikametgâhın duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi yanarak ve evin pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle hasara uğradı. Soruşturma devam etmektedir.

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24/09/2021 15:04