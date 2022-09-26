Güneşköy'de ev bahçesinde yangın!

Güneşköy’de bir evin arka bahçesinde yangın meydana geldi.Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 25.09.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Güneşköy’de Yakacık Sokak üzerinde bulunan Dilay KAYA’a ait ikametgahın arka bahçesinde meydana gelen yangın sonucu, 1 adet çam, 2 adet zeytin ile 6 adet çit yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Temsili

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26/09/2022 12:00