GÜNEŞKÖY’DE ÖLÜMLÜ KAZA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ads ads ads
23/11/2024

ads
GÜNEŞKÖY’DE ÖLÜMLÜ KAZA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde Gece yarısı saat 01.50 sıralarında, Bademliköy'de sakin Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU (E-30), yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce  yolun solundan çıkıp tekrar kontrolsüzce yola girip bu kez yolun sağından yoldan çıkarak  yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU ve araçta  yolcu olarak bulunan Bademliköy'de sakin Maria Anatolyevna DANOVSKAYA (K-29) ile araç içerisinde bulunan bir köpek yaşamlarını yitirdi.  Soruşturma devam ediyor.

23/11/2024 06:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.