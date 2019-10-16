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Güneşköy’de süt verimi kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili seminer düzenleniyor

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16/10/2019

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Güneşköy’de süt verimi kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili seminer düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Güneşköy’de, Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda seminer düzenleniyor. 

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, 22 Ekim Salı günü saat 19.30’da Güneşköy Spor Kulübünde, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörlere ilişkin seminer verilecek.

Ayrıca Dr. Zeliha İmamzade,  fare mücadelesi konusunda seminer katılımcılarına eğitim verecek.
 
Seminerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu duyuruldu. 

16/10/2019 17:13
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TAGS: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Güneşköy, süt verimi, seminer, haber, kıbrıs
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