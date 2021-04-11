Güneşköy’de uyuşturucu…

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11/04/2021

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Güneşköy’de uyuşturucu…

Güneşköy Su Tesislerinin kuzey doğu kısmında dün saat 17.30 sıralarında, devriye halinde olan bir polis ekibi tarafından, araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen Y.D.(E-36) ve V.G.(E-33)’nin kullanımlarında bulunan araçta yapılan arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pet şişe bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.

 

 

 

 

11/04/2021 10:08
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TAGS: Güneşköy’de uyuşturucu…, haberkibris,
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