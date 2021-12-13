Güneşoğlu: Tedarikçi firmamız bizi mahcup etmedi….

Güneşoğlu Petrol İstasyonu direktörü Güneş Güneşoğlu, Alpet istasyonların akaryakıtın mevcut olduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Güneş Güneşoğlu, kimsenin panik yapmamasını, Alpet’in ülkeye düzenli olarak akaryakıt getirdiğini kaydetti.

Akaryakıt sorununa ilişkin Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Güneş Güneşoğlu, “Bizim istasyonlarda bir akaryakıt sorunu söz konusu değil. Diğer tedarikçi firmanın gemilerinde yaşanan aksaklık dolayısıyla ülkede akaryakıt sorunun yaşandığı konuşuluyor.

Biz Alpet istasyonları olarak vatandaşlarımıza akaryakıt vermeye devam ediyoruz. Ancak talebin artmasından ötürü limit koymak durumunda kaldık. Stoklarımızın çoğalması ile birlikte isteyene istediği kadar akaryakıt verebileceğiz.

“Vatandaşlarımız panik yapmasın”

Güneşoğlu Petrol İstasyonu direktörü Güneş Güneşoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak panik yapmamalarını söyledi.

Alpet’de yeterli akaryakıt stokunun olduğunu ifade eden Güneşoğlu, “Bayisi olduğumuz Alpet bizi mağdur etmedi biz de vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Paniğe gerek yok yeterli stokumuz var” dedi.

Güneşoğlu, tedarikçi firmaların dolar üzerinden akaryakıt aldığını TL üzerinden satış yaptığına dikkat çekerek “Ülkede yeni bir akaryakıt krizinin yaşanmasını beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

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13/12/2021 18:26