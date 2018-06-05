Güneşoğlu’na dikkat çeken destek

UBP İlçe Başkanlığından istifa ederek Mağusa’da bağımsız belediye başkan adayı olan Güneş Güneşoğlu’na çok sayıda UBP’li de destek veriyor.

Beraberinde bir heyetle okulları ziyaret eden Güneşoğlu’na, UBP eski milletvekili ve Mağusa’nın etkili isimlerinden Dr. Erdal Özcenk de eşlik etti. Bir dönem milletvekilliği yapan ve ardından aday olmayan Özcenk,

Mağusa’da geniş bir tabana sahip. Özcenk‘in UBP kararına rağmen İsmail Arter’in değil, Güneşoğlu’nun yanında yer alması, dengeler açısından da büyük önem arzediyor. Güneşoğlu’na sadece Özcenk’in değil, mevcut UBP Milletvekillerinden bazı isimlerin de güçlü destek verdiği biliniyor.