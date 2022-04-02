Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.

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02/04/2022

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Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığını ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığını bildirdi.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.

Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

02/04/2022 13:42
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TAGS: Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA,  Güneş
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