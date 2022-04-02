Güneş’teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi
NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.
02/04/2022
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’te orta düzeyde bir patlama yaşandığını ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığını bildirdi.
Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.
Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.