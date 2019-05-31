Güneşten saklanan ev!

Bu evin terası eve giren güneş ışığını en uygun şekilde ayarlamak adına hareket ediyor. Bu sayede ışığı ve gölgeyi kontrol edebiliyor.

Polonya’nın merkezine yakın bir şehir dışı bölgesine inşa edilmiş bir ev, güneşe tepki vererek, Evin terası, cam cepheli oturma odası ve spa arasında otomatik olarak hareket ederek, bu alanları genişletip ışığı ve gölgeyi kontrol edebiliyor.

KWK Promes’un Polonya’da inşa ettiği bir ev, güneşe tepki vermesiyle dikkat çekiyor. The Quadrant House adını taşıyan lüks ev, Polonya’nın merkezine yakın bir şehir dışı bölgesine inşa edilmiş. Evin terası, cam cepheli oturma odası ve spa arasında otomatik olarak hareket ederek, bu alanları genişletip ışığı ve gölgeyi kontrol etmeye yardımcı oluyor.

Teras, entegre güvenlik sensörlerine sahip otomatik bir sürgü kullanarak zemine gömülmüş bir ray üzerinde yavaşça hareket ediyor. Hareket hızı gökyüzündeki güneş hareketlerine uyacak şekilde değişen teras otomatik panjurlarla kaplı ve aynı zamanda manuel olarak da çalıştırılabiliyor. Bu sistemi de KWK Promes’un düzenli çalıştığı Comstal tasarlamış.