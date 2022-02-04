Güney Afrika mRNA aşısı üretmeye hazırlanıyor
Güney Afrikalı biyoteknoloji firması Afrigen, Moderna aşısını baz alan mRNA aşılarının üretimine hazırlanıyor.
04/02/2022
Güney Afrika'da Cape Town merkezli Afrigen firmasından yapılan açıklamada, Moderna aşılarının halka açık dizilim bilgileri kullanılarak üretilecek aşıların klinik denemelerine kasımda başlanmasının planlandığı duyuruldu.
Afrigen markası altında üretilmesi planlanan aşılar, sağlık otoritelerinden kullanım onayı alması durumunda, üretimi Afrika kıtasında üretilen ilk mRNA aşıları olacak.
"Aşıların onay alması 12 ila 36 ay arasında sürebilir"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Aşı Araştırmaları Girişimi koordinatörü Martin Friede, yaptığı açıklamada, aşıların onay almasının 12 ay ile 36 ay arasında sürebileceğini söyledi.
Afrika, halihazırda dünyada en düşük aşılama oranlarına sahip kıta olma özelliği taşıyor