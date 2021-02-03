Güney Afrika virüsünün Kıbrıs'a gelmesinden korkuluyor

Bilimsel Danışma Heyeti üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Okulu Mikrobiyoloji/Moleküler Profesörü Petros Karayiannis, koronavirüsün Güney Afrika mutasyonunun Kıbrıs’a gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek hava alanlarında denetim tedbirlerinin sıkılaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) açıklamalarda bulunan Dr. Karayiannis Güney Afrika ile özel hava ulaşımları olmadığını ancak üçüncü ülkeler aracılığıyla seyahat eden bir kişinin Kıbrıs’a gelmesiyle bu virüsü getirebileceğini anlattı. Bunun aynı zamanda virüsün yaygın olduğu ülkelerden de gelebileceğini belirtti.

“Bu mutasyonun Selanik’te de olduğunu işittik. Papaza bu virüsün nerden bulaştığı net olarak bilinmiyor. Virüsün Yunanistan’a tam olarak nasıl girdiğini bulmak iz sürümüne bağlı olacak” diyen Dr. Karayiannis hava alanlarında denetimlerin daha da sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.



Güney Afrika mutasyonunun İngiliz mutasyonundan daha farklı olduğunu belirten Dr. Karayiannis “bazı ortak mutasyonlar var ama bazıları arasında farklar bulunuyor. Bu mutasyonlar hücrelerin yüzeyinde bulunan AKİDA proteinleri ile bağlantılı ve virüsün hücrelere girmesine yardımcı olarak çoğalmalarını sağlar” dedi.



“Bu nedenle bu iki mutasyon daha yaygın olarak görülüyor. Güney Afrika’ya kıyasla İngiliz mutasyonu ile ilgili daha çok bilgiye sahibiz” diyen Dr. Karayiannis, Güney Afrika mutasyonunun daha ölümcül olup olmadığıyla ilgili bir soruya “şu ana kadar daha muhtemelen ölümcül olduğu konusunda Britanya Başbakanı’nın açıklaması teyit edilmedi. En azından Britanya’daki bilim insanları bu konuda hem fikir değiller çünkü henüz bunu teyit edecek kadar hastayı izlemiş değiller. Dolayısıyla sonuç için beklememiz gerekir ama bunun gerçek olabileceğimi sanmıyorum” yanıtını verdi.



İngiliz mutasyonun Kıbrıs’ta ne derece yaygın oluğu konusunda Dr. Karayiannis “henüz bilmiyoruz. Sonuçlar aralık ayında açıklanmadı. Toplumda test edilen 25 kişiden sadece birisinde görüldü ki bu da yayılmanın kısıtlı olduğunu gösteriyor” dedi.

Epidemiyolojik tabloda iyileşme var, önümüzdeki günlerde vaka sayıları daha da düşebilir



Dr. Karayiannis Güney Kıbrıs’ta son günlerde epidemiyolojik tabloda vaka sayısının 100 civarında istikrarlı olduğunu belirterek “vaka sayısının daha da düşmesini umuyoruz. Günlük bazda bu kadar çok test yapılmasaydı sayılar iki haneli olabilirdi ancak son günlerde yapılan 25.000 testle daha çok vakanın ortaya çıkması çok normal” dedi.



Yeniden faaliyete geçecek olan işletmelerde tedbirlerin ve protokollerin uygulanmasının gerekli olduğuna dikkat çeken Dr. Karayiannis kapatma/lockdown tedbirleri sonuç verdi. Vaka sayılarını 900’den yaklaşık 100’e indirmeyi başardık. Bu, kısıtlama tedbirlerinin iki aşaması boyunca altı ile yedi hafta aldı. Önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyorum ve sorunlar varsa bunlar iki-üç hafta içinde belli olacak. Diğer memnun edici bir gelişme ise hastaneye giren veya acil birimlere getirilen hasta sayısındaki düşüşlerdir” diye vurguladı.

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03/02/2021 08:49