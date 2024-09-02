Güney Afrika'da gıda zehirlenmesi kaynaklı çocuk ölümlerinde artış görüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gıda zehirlenmesinden kaynaklanan çocuk ölümlerinde artış meydana geldiği, şubattan beri bisküvi ve cips gibi ürünlerden zehirlenen 6 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkedeki en kalabalık eyalet olan Gauteng'in Sağlık Departmanından yapılan yazılı açıklamada, "Şubat 2024'ün başından bu yana eyalet genelindeki okullarda toplam 203 gıda zehirlenmesi vakası bildirildi ve bu vakalardan 6'sı ne yazık ki ölümle sonuçlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Özellikle gecekondu mahallelerinde, gayriresmi yerleşim yerlerinde ve pansiyonlarda yaşayan çocukları etkileyen gıda zehirlenmesi vakalarında artış görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Zehirlenme vakalarının çoğunlukla bu yerleşim yerleri çevresindeki marketlerden alınan "bisküvi" ve "cips" gibi ürünlerden kaynaklandığı kaydedildiği açıklamada, "Sağlık Departmanı, bu çocuk ölümlerini çevreleyen koşullardan derin endişe duymaktadır." denildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin özellikle okul çevrelerindeki dükkanlarda denetimi arttırdığı belirtildi.