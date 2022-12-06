Güney Afrika'da iktidar partisi, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın görevde kalmasını destekliyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınması talep edilen Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı destekleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, görevi başındayken özel bir çiftliği işlettiği, 2020 yılında bu çiftliğe yönelik soygunu kolluk kuvvetlerine bildirmediği, soygunda çalınan paranın kaynağının belirsiz olduğu ve çiftliğin koruma işlerinde resmi koruma ekibini görevlendirdiği gerekçesiyle anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor.

Muhalefet cephesi, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasını talep ediyor.

1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin Ulusal Yürütme Komitesi, bugün Johannesburg kentinde, Ramaphosa'nın durumunu görüşmek için toplandı.

ANC Genel Sekreter Vekili Paul Mashatile, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partinin Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın görevde kalmasını destekleme kararı aldığını ifade etti.

- Ramaphosa Anayasa Mahkemesine başvurdu

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ramaphosa ise anayasayı ihlal ettiğine dair soruşturma raporunun tekrar gözden geçirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Cumhurbaşkanı, bu çiftlik soygunu sırasında Afrika Birliği toplantısı için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olduğunu, resmi korumaların kanun dışı bir şekilde görevlendirilmediğini, ayrıca bu çiftlik işletmesinden bir kar sağlamadığını iddia ediyor.

- Çiftlik soygunu

2020 yılında Limpopo eyaletinde bulunan ve Ramaphosa'ya ait olan manda çiftliğinden, bir grup soyguncu tarafından 500 bin ila 4 milyon dolar arasında miktarda bir para çalındı.

Çiftlikten çalınan paranın meblağı ve kaynağı resmi olarak hiçbir zaman açıklanmadı. Bu durum, çalınan paranın kayıt dışı olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

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06/12/2022 09:43