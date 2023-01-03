Güney Afrika'da kanalizasyon sızıntıları nedeniyle 3 plaj kapatıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gözde tatil bölgesi Cape Town'da, kanalizasyon sızıntıları nedeniyle hafta başından itibaren üç plaj geçici olarak kapatıldı.

Cape Town Belediyesinden yapılan açıklamada, kanalizasyon sızıntıları nedeniyle Fish Hoek, Strand Beach ve Small Bay plajlarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu plajlarda suyla temasın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.

Vatandaşlardan, bir sonraki duyuruya kadar bu bölgelerde suya girmemeleri istendi.

Eskiyen altyapı ve su baskınları nedeniyle, Güney Afrika sahillerinde sıklıkla kanalizasyon sızıntısı problemi yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Durban kenti ve çevresindeki plajların çoğunda, su kirliliğinin kritik seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Sızıntılar bir yandan halk sağlığı açısından tehdit oluştururken, diğer yandan ülkedeki turizm faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.

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03/01/2023 16:47