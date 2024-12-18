Güney Afrika'da trafik kazasında 14 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Unathi Binqose, Graaf-Reinet kasabası yakınlarında N9 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobille karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığını söyledi.

Kazada 14 kişinin öldüğünü belirten Binqose, "Ne yazık ki otomobilde hayatını kaybeden 6 kişinin aynı aileden olduğu düşünülüyor." dedi.

Kazada yaralananların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.